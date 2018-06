MotoGp | la Suzuki completa la line-up per il 2019 | Joan Mir è ufficialmente il sostituto

sportfair

: UFFICIALE: Joan #Mir in #MotoGP con #Suzuki per due anni! - Tuttomotorspor1 : UFFICIALE: Joan #Mir in #MotoGP con #Suzuki per due anni! - TeoBellan : Ufficiale l'arrivo in #Suzuki di Joan Mir. Sarà il giovane rookie della #Moto2 a sostituire Andrea Iannone nel team… - motogpnews24 : MotoGP, ora è ufficiale: Mir in Suzuki al posto di Iannone -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Dopo l’addio di Iannone, laha ufficializzato l’ingaggio per le prossime due stagioni diMir, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex Finita l’era di Andrea Iannone, lariparte daMir. E’ ufficiale l’accordo tra la Casa di Hamamatsu e il pilota spagnolo, impegnato quest’anno in Moto2 con la Kalex. Contratto di due anni per il rider di Palma di Maiorca, come riporta la nota ufficiale pubblicata sul sito del team: “siamo felici di poter comunicare di aver raggiunto l’accordo biennale conMir, che ha già dimostrato di avere grandi qualità e di essere competitivo sia in Moto3 sia in Moto2“. Per Mir sarà il debutto in, avendo preso parte al campionato di Moto3 dal 2015 al 2017, vincendo il Mondiale l’anno scorso con una gara d’anticipo, per poi firmare con la Kalex per questa ...