Motocross | GP Italia Ottobriano 2018 | programma | orari e tv Il calendario completo

oasport

: Fumo: una coppia su 3 va in crisi se il partner fuma - healthcabinIT : Fumo: una coppia su 3 va in crisi se il partner fuma -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Siamo arrivati ufficialmente a metà stagioneper quanto riguarda il Mondiale, e questo importante traguardo sarà tagliato in occasione del FIAT Professional MXGP di Lombardia ad Ottobiano in provincia di Pavia. La pista sabbiosa lombarda sarà la seconda delle tre tappene di questa annata e proporrà, ancora una volta, l’avvincente duello tra Jeffrey Herlings e Tony Cairoli che sarà sospinto del pubblico di casa. Sarà un weekend ad alta tensione quello sul tracciato con fondo sabbioso di Ottobiano e fitto di appuntamenti dato che, oltre alle consuete MXGP e MX2, saranno di scena anche EMX250 e la WMX con la nostra Kiara Fontanesi a caccia della vittoria sulla pista di casa. Si conclude, dunque, il trittico di giugno prima di una pausa in attesa di volare in Asia, con Herlings che prova la fuga in classifica, mentre il nostro Cairoli cercherà di non mollare fino ...