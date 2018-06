Moto3 | il giovane Andreas Perez non ce l' ha fatta

tuttosport

(Di lunedì 11 giugno 2018) Nel mondo del motociclismo grave lutto. Si è spento questa mattina il giovanissimo pilota spagnolo, il quattordicenne, che aveva subito un grave incidente nella gara di domenica didel CEV, il campionato europeo sul circuito del Montmelò., dopo essere caduto alla curva 5 è stato investito dai piloti che lo seguivano, impossibilitati ad evitarlo.Soccorso immediatamente e apparso subito grave, è stato trasferito al Hospital Sant Pau de Barcelona in elicottero. Fin da subito lle sue condizioni sono apparse critiche, dato che il pilota aveva riportato lesioni cerebrali molto gravi. Nonostante fosse stata dichiarata la morte cerebrale, il cuore ha continuato a battere, tanto da spingere i medici a continuare in tutti i modi per salvarlo, invano.