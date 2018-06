Moto | morto dopo caduta 14enne spagnolo

Pavia - incidente frontale tra Moto : morto uno dei feriti. Gli altri gravi : Pavia, 10 giugno 2018 - E' morto nella notte uno dei due motociclisti coinvolti nell'incidente di ieri sera al Canarazz o. C.M., 40enne di Travacò Siccomario, era in sella alla sua Kawasaki. Era stato ...

Incidenti : scontro tra auto e due Moto nel Bresciano - un morto : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - scontro fra due motociclette e un'auto a Esine, in provincia di Brescia. L'incidente, avvenuto sulla strada statale 42 del Tonale e della Mendola, ha provocato un morto e tre feriti, di cui due in gravi condizioni. A perdere la vita è stato il conducente di una delle due

Giro d’Italia - Leonardo D’Amico non ce l’ha fatta : è morto il Motociclista investito prima della 5ª tappa : Non ce l’ha fatta purtroppo il motociclista investito prima della quinta tappa del Giro d’Italia Non ce l’ha fatta Leonardo D’Amico a vincere la battaglia più importante della sua vita, non ce l’ha fatta il motociclista investito ad Agrigento prima della quinta tappa del Giro d’Italia che avrebbe portato i corridori fino a Santa Ninfa (Trapani). Impiegato sul percorso della corsa rosa per svolgere servizio ...

Tornava dalla festa con amici il 42enne morto in Moto : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Tornava dalla festa con amici il ...

Investe capriolo - morto Motociclista : ANSA, - PISA, 3 GIU - Un motociclista è morto nel pomeriggio a Sasso Pisano , Pisa, dopo aver investito un capriolo e poi essere andato a sbattere su un albero che costeggia la strada. L'impatto è ...

Giro d’Italia 2018 : morto Leonardo D’Amico - il Motociclista investito durante la quinta tappa : Leonardo D’Amico purtroppo non ce l’ha fatta ed è deceduto dopo 25 giorni di ricovero nel reparto di rianimazione dell’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta. Il motociclista, impegnato nel servizio staffetta della quinta tappa del Giro d’Italia 2018, era stato investito da un’automobilista in contrada Maddalusa fra Agrigento e Porto Empedocle. Il 48enne di Sambuca di Sicilia era stato trasportato in elisoccorso ...

Roma. In tre in Moto su ponte Marconi : 1 morto e 2 feriti : Gravissimo incidente stradale domenica all’alba su ponte Marconi a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto e altri due

Motociclista morto - all'origine dello scontro forse una buca : Incidente in moto, si è scontrato con un'auto Era in sella alla sua moto, una Kawasaki 750, quando si è scontrato frontalmente con un'auto. Paolo della Vedova, 34enne di Turbigo , ha perso la vita ...

Secugnago. Un Motociclista morto in un incidente sulla SS9 : Scontro frontale a Secugnago (Lodi) sulla SS9. La vittima stava percorrendo la via Emilia quando dalla Sp143 è sopraggiunto un

In Moto vanno a Gp - un morto in incidente : ANSA, - SCARPERIA , FIRENZE, , 2 GIU - Grave incidente stradale verso le 14.30 nei pressi dell'autodromo del Mugello per due amici, spettatori, che vi si stavano dirigendo in motocicletta in occasione ...

Incidente in Moto mentre vanno a vedere il Gp del Mugello : un morto - grave l'amico : Stavano andando insieme a vedere il Gran Premio del Mugello, poi la tragedia. È di un morto e un ferito grave...

Ancona - Apecar finisce contro un’auto : morto il conducente del Motocarro : Il drammatico schianto nella serata di giovedì lungo la statale 76 tra Jesi e Monsano, nella provincia di Ancona. La vittima è il conducente dell'Apecar, un romeno di cinquantatré anni residente a Monsano. Ferita, ma non in gravi condizioni, la persona alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente.Continua a leggere

Modena - incidente in Moto - è morto il giovane papà : Modena, 1 giugno 2018 - Non ce l'ha fatta Davide Pacchioni, il motociclista di 38 anni che sabato sera, intorno alle 20, ha perso il controllo della moto su cui era in sella schiantandosi poi contro ...