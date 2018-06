Morto Jackson Odell | la star della serie ' The Goldbergs' aveva 20 anni

Jackson Odell è Morto a 20 anni : una fine misteriosa per l’attore di iCarly e The Goldbergs : Jackson Odell è morto a soli 20 anni e i fan delle serie tv sono di nuovo in lutto. Ancora una volta tutti sono pronti a puntare il dito contro carriere che iniziano troppo presto ma, al momento, si conoscono ancora i motivi della morte del giovane attore noto per il suo ruolo in iCarly e The Goldbergs. Jackson Odell è morto venerdì ed è allora che è stato trovato nella sua casa di San Fernando Valley ma non sembra che ci siano ancora ...