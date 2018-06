Morto Danny Kirwan | storico chitarrista dei Fleetwood Mac

tvzap.kataweb

: Musica, è morto Danny Kirwan, ex chitarrista dei Fleetwood Mac - Spettacoli - L'Unione - stefanocapecci : Musica, è morto Danny Kirwan, ex chitarrista dei Fleetwood Mac - Spettacoli - L'Unione - CatelliRossella : Morto Danny Kirwan, chitarrista tra i fondatori dei Fleetwood Mac - LiguriaOggi : #Musica - Morto a 68 anni #DannyKirwan, ex chitarrista dei #FleetwoodMac -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Venerdì 8 giugno è venuto a mancarelondinese di 68 anni, passato alla storia per aver militato nella storica band rock-blues e pop deiMac. A darne l’annuncio è stato Mickattraverso un post di Facebook in cui ricordava con affetto l’amico e l’ex collega, con cui ha condiviso l’avventura musicale tra il 1968 e il 1972, prima che le condizioni mentali disi deteriorassero al punto tale da non consentirgli più di avere una carriera da musicista professionista., la biografia essenziale Del resto il musicista nato il 13 maggio del 1950 a Brixton, un sobborgo londinese, deve proprio al manifestarsi di una serie di problemi psichici l’abbandono forzato del suo lavoro diprima ancora di compiere trent’anni, al termine degli anni ’70. Nei quindici anni scarsi di attività ...