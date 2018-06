Morti improvvise sulle rive del Chiemsee

huffingtonpost

(Di lunedì 11 giugno 2018) "Così è la vecchiaia. Si diventa una foglia avvizzita e non ha più nessuna importanza il fatto che uno negli ultimi settanta, ottant'anni io sia stato un uomo, magari anche un uomo attraente, intelligente o di successo. I connotati sessuali primari e secondari si riducono semplicemente a oggetto di compassione o di scherno".Difficilmente incontrerete, in un romanzo, la vecchiaia raccontata in maniera così lucida, ironica, vera. Senza pietismi, con un riso talvolta amaro, talvolta saggio, spesso svelata direttamente dalla bocca dei diretti interessati. "Trota allo spiedo.sospette alla Residenza sul Lago" (Emons traduzione di Antonella Salzano)è un giallo scritto a quattro mani da Lisa Graf, alle spalle studi in filologia romanza ed etnologia, e Ottmar Neuburger, già programmatore e consulente informatico, oggi membro del direttivo di ...