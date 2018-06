Mondiali | Malagò | “senza Italia non tifo”

calcioweb.eu

: RT @FrancoFrattini: I calciatori ai Mondiali in Russia facciano tutti appello contro sterminio dei cani nelle manifestazioni sportive.Per l… - FrancoFrattini : RT @FrancoFrattini: I calciatori ai Mondiali in Russia facciano tutti appello contro sterminio dei cani nelle manifestazioni sportive.Per l… - LoveDVoiceless : RT @FrancoFrattini: I calciatori ai Mondiali in Russia facciano tutti appello contro sterminio dei cani nelle manifestazioni sportive.Per l… - nando_saviano : RT @FrancoFrattini: I calciatori ai Mondiali in Russia facciano tutti appello contro sterminio dei cani nelle manifestazioni sportive.Per l… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) “Senza l’aidi calcio in Russia non posso dire di poter tifare per qualcuno in alternativa”: lo ha detto il presidente del Coni Giovannia margine di un evento istituzionale a Pordenone. “Non posso tuttavia negare di aver sempre avuto un debole per il calcio sudamericano – ha aggiunto – per questo seguirò con attenzione e affetto le gare di Brasile e Argentina”. L'articolo: “senzanon tifo” CalcioWeb.