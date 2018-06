Mondiali | l’Egitto parte in Russia | grande entusiasmo alla partenza

I convocati dell’Egitto per i Mondiali : Per il ritorno ai Mondiali dopo 28 anni, l'allenatore Hector Cuper si affida ai giocatori di Premier League, tra cui naturalmente Mohamed Salah The post I convocati dell’Egitto per i Mondiali appeared first on Il Post.

Mondiali Russia - sabato la partenza dell’Egitto : ci sarà anche Salah : La stella del Liverpool, Mohamed Salah, si unirà sabato alla nazionale d calcio egiziana per preparare la Coppa del Mondo di Russia 2018, come ha detto un portavoce della federazione. L’attaccante del Liverpool, che si sta riprendendo in Europa per l’infortunio alla spalla che ha subito nella finale di Champions League, si recherà al Cairo nei prossimi giorni e il 9 giugno sarà agli ordini dell’allenatore Héctor Cúper, come sottolineato il ...

Calcio - Mondiali Russia 2018 : l’Egitto ai raggi X. Salah trascina i Faraoni verso un sogno : l’Egitto torna a giocare i Mondiali di Calcio dopo addirittura 28 anni dall’ultima volta. I Faraoni, questo il soprannome affibbiato alla formazione nordafricana, sono riusciti nell’impresa di qualificarsi mandando in visibilio un Paese intero: c’è un’intera generazione che non ha mai potuto tifare la propria Nazionale durante la rassegna iridata e non vede l’ora di osannare i ragazzi impegnati a Russia 2018. Si tratta della terza partecipazione ...

Perché l'Egitto prepara i Mondiali in Cecenia? : C'entra la Russia e la volontà di Vladimir Putin di contare di più nel mondo arabo

Mondiali Russia 2018 - i pre-convocati dell’Egitto. C’è Salah del Liverpool! : Il commissario tecnico della nazionale di calcio dell’Egitto, Hector Cuper, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi sulle panchine di Inter e Parma, ha diramato l’elenco dei calciatori pre-convocati per la rassegna iridata che si svolgerà in Russia. Sono 29 per ora i Faraoni chiamati, ovviamente è presente la stella del Liverpool Mohamed Salah. Portieri Essam El Hadary (Al Taawoun) Mohamed El-Shennawy (Al ...

Clamoroso Salah - lite con l’Egitto e Mondiali a rischio : ecco il motivo : Si avvicinano sempre di più i Mondiali in Russia del 2018, non parteciperà l’Italia dopo la debacle contro la Svezia, il sorteggio ha sfornato un pazzesco “Triangolare di Gibilterra” e un “Derby del Mar Rosso” ad alta tensione. Incredibile episodio che riguarda l’Egitto, potrebbe non prendere parte alla competizione l’attaccante del momento, Mohamed Salah. Il calciatore del Liverpool è ai ferri corti con la Federcalcio egiziana ...

Calcio - Mondiali 2018 : tutte le partite dell’Egitto - il calendario completo. Date - programma - orario d’inizio e tv : come seguire i Faraoni : L’Egitto sarà una delle Nazioni protagoniste ai Mondiali 2018 di Calcio. I Faraoni tornano a giocare una rassegna iridata e proveranno a farsi largo all’interno di una competizione che si preannuncia quanto mai equilibrata, avvincente e appassionante. Salah e compagni sono stati inseriti nel gruppo A che comprende la Russia padrone di casa, il quotato Uruguay e l’Arabia Saudita: il gruppo è assolutamente alla portata degli ...

