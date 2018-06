calcioweb.eu

: #Mondiali: il punto di vista di Paolo Maldini. Torna #ChiediloAlCapitano, il format social di #WilliamHill - CalcioWeb : #Mondiali: il punto di vista di Paolo Maldini. Torna #ChiediloAlCapitano, il format social di #WilliamHill - Ed_B_one4 : Panama è ai mondiali. Panama. punto. -

(Di lunedì 11 giugno 2018) L’iniziativa avviata durante la Serie A 2017/18 si è articolata in appuntamenti regolari sulle paginedel bookmaker e del grande campione, dando l’opportunità ai tifosi di scoprire il dietro le quinte dei più appassionanti match del passato di cuiè stato protagonista e di accedere a un’analisi esclusiva dei big match della stagione. Conclusosi il campionato, gli appassionati di calcio di tutta Italia – tramite l’hashtag– hanno chiesto al Capitano un commento sull’imminente Mondiale di calcio.ha risposto al loro appello condividendo aneddoti e ricordi inediti della sua carriera in maglia azzurra. Live da oggi sulla pagina Facebook di WilliamHillit e su quella di @Official un esclusivo video in cui il celebre ex giocatore individua le formazioni favorite per la vittoria finale e le outsider ...