Mondiali | Carlo Ancelotti svela i suoi vincitori di Russia 2018

F1 - Mondiali 2018 : la Mercedes è tornata a dominare al Montmeló. Saprà ripetersi a Montecarlo? : Non ce lo aspettavamo. Il trionfo Mercedes di queste proporzioni, in Spagna, era inatteso. Lewis Hamilton è tornato in versione “The Hammer” ed i 20″ rifilati al compagno di squadra Valtteri Bottas (secondo) ed i 27″ alla Ferrari di Sebastian Vettel parlano chiaro. Una progressione impressionante che ha consentito al campione del mondo in carica di aggiornare le statistiche: 64° successo in carriera e 41esima vittoria ...