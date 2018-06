Modena Due Rottweiler di grossa taglia uccidono una Bichon maltese

A Modena Due rottweiler uccidono una cagnolina - il padrone scappa : Aggredita in strada mentre era al guinzaglio di un 87enne cardiopatico, all'ospedale per lo choc. In serata la Polizia municipale ha identificato il fuggitivo: denunciato e animali sequestrati

Modena : due piccoli falchi pellegrini nel nido sulla Ghirlandina : Una dolce famigliola in cima alla Torre della Ghirlandina, simbolo di Modena e patrimonio Unesco, dove una coppia di falchi pellegrini ha messo su famiglia e allevato due piccoli che tra pochi giorni saranno pronti a spiccare il volo. E’ l’Amministrazione comunale a rivelarlo, spiegando che per la prima volta la coppia, che vive da diversi anni sull’ultima balconata della Ghirlandina, riesce a portare a schiusa le uova che ha ...

Modena. Incidente in moto : papà muore dopo agonia di 5 giorni. Lascia moglie e due figli : Davide Pacchioni, 38enne di Modena, si era schiantato sabato con la moto in via Casette. Gli era stato indotto lo stato di coma farmacologico, ma non si era mai ripreso. I suoi organi saranno donati.Continua a leggere