Mistero nel cuore della Via Lattea | oggetti simili a stelle vicino a un enorme buco nero

Mistero in provincia di Torino - i residenti : 'Nel cielo un oggetto volante non identificato' : oggetto misterioso nei cieli della provincia di Torino. Un 'forte bagliore emanato da un oggetto non identificato che si è poi allontanato alla vista di due aerei probabilmente militari' è stato ...

Svolta nella soluzione del Mistero della crescita dei buchi neri : Nell'illustrazione, un buco nero supermassiccio divora materia durante 'l'infanzia' dell'universo. Immagine per gentile concessione A. Hobart, CXC/NASA Vedi anche Il buco nero supermassiccio più ...

Mistero Fallout : nella diretta teaser spunta un orologio che mostra orari diversi : nella giornata di ieri, come saprete, è spuntato il misterioso teaser a tema Fallout. Dopo la pubblicazione di Bethesda, la rete è stata invasa dalle teorie più varie, da chi pensa che stia per arrivare una remaster di Fallout 3 fino a chi crede che bisognerà aspettarci qualcosa di legato a New Vegas (Obsidian ha già smentito le voci su un coinvolgimento).nella giornata di oggi sono attese novità ma, a quanto pare, ancora non è stato comunicato ...

Giuseppe Conte - Mistero nel curriculum : 'Non è socio dello studio Alpa' : Nel curriculum di Giuseppe Conte c'è ancora qualcosa che non torna. Si tratta dello studio legale Alpa , uno dei più prestigiosi di Roma. Il candidato premier del governo giallorosso, nota il Foglio , ...

Giovanni Falcone - il buco nelle agende elettroniche e il Mistero del viaggio negli Usa : tutti i rebus 26 anni dopo la strage : Nel ventiseiesimo anniversario della strage di Capaci pubblichiamo un estratto de I Diari di Falcone di Edoardo Montolli edito da Chiarelettere. L’autore ha studiato per otto anni le agende elettroniche del giudice, entrate e uscite troppo rapidamente dai processi sulla strage di Capaci, nonostante le richieste di approfondimento dei due consulenti che se ne occuparono, le cui perizie furono depositate nel 1992. Sono l’ingegnere Luciano Petrini ...

Altro Mistero nel cv di Conte : il caso dello studio legale : Così come accade spesso a un uomo che si appresta a fare il suo esordio sulla scena politica. Questa volta è il Foglio a far emergere una presunta 'incongruenza'. Stando a quanto scritto in questo ...

C'è un altro Mistero nel curriculum di Conte : il caso dello studio legale Alpa : Le incongruenze nel curriculum di Giuseppe Conte, l'uomo indicato da Luigi Di Maio e Matteo Salvini come prossimo presidente del Consiglio, non si fermano solo agli studi. Oltre alla smentita del New York Times sul presunto “perfezionamento” alla New York University” (“Una persona con questo nome no

In Canada ancora un piede mozzato : la soluzione del Mistero sta nelle scarpe : ancora un inquietante ritrovamento sulle coste del Canada, nella regione del British Columbia: si tratta del quattordicesimo piede mozzato. L'ultima macabra scoperta è stata fatta sull'isola Gabriola, nello stretto della Georgia, ha riferito la Royal Canadian Mounted Police. Un uomo stava camminando lungo la spiaggia poco dopo mezzogiorno quando si è imbattuto in quello che sembrava essere un piede in uno scarpone da trekking. Come ...

Napoli - fan in delirio per Liberato. La sua identità rimane nel Mistero : Indietro 10 maggio 2018 2018-05-10T11:29:45+00:00 ROMA – Fan in delirio hanno accolto Liberato al suo concerto di Napoli. Il cantante, dall’identità ancora sconosciuta, è arrivato all’evento in barca accompagnato da alcuni sosia incappucciati come lui per non farsi riconoscere dalla massa e depistare i fan più curiosi. Per Liberato, il concerto è stato un’occasione per incontrare […] L'articolo Napoli, fan in delirio per Liberato. La sua ...

Il Mistero della principessa Latifa : 'Se vedete questo video o sono morta - o sono nei guai' Nel filmato le accuse di violenza al padre emiro : Il mistero della principessa scomparsa . Una giovane principessa araba, figlia del potente emiro di Dubai, sparita nel nulla dopo aver sfidato il suo mondo, denunciando con un video su Youtube il padre di violenze. Si tinge di giallo il caso di Latifa , la trentaduenne giovane emiratina, protagonista di una vera e propria spy-story che sta facendo ...

Beautiful : più Mistero e GIALLO nel futuro della soap? Anticipazioni : Nelle puntate americane di Beautiful, il tentato omicidio di Bill Spencer è stata la storyline dell’anno, le cui basi sono state gettate all’inizio della stagione televisiva 2017/18 (e la vicenda in USA tiene tuttora banco!). Per quanto riguarda le puntate italiane, le premesse che porteranno allo sparo che rischierà di uccidere l’editore sono iniziate in queste settimane, con la ripresa delle ostilità da parte di Bill contro ...

Morte del piccolo Nicolas : “Lo abbiamo appena saputo”. Si infittisce il Mistero sul soffocamento del bambino di appena 4 anni. Ma proprio poco fa l’indiscrezione pesantissima : “È stata iscritta nel registro degli indagati” : Secondo gli inquirenti c’è qualcosa che non torna. Parliamo delle indagini sulla Morte del piccolo Nicolas, bimbo di 4 anni, morto per soffocamento il 23 aprile. Da quello che però emerge in queste ultime ore, come riporta anche la Gazzetta di Modena: “La mamma del piccolo, Anna Beltrami, ha ricevuto un avviso di garanzia in cui si parla di omicidio volontario aggravato contro il discendente. La Procura, guidata da Lucia Musti, vuole ...