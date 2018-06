Milano | uccide la compagna di 49 anni | arrestato davanti a una discoteca sudamericana

Milano - uccide a coltellate la compagna per gelosia : fermato : Roma, 10 giu. , askanews, uccide la compagna a coltellate per gelosia, dopo una notte trascorsa insieme in una discoteca di Milano: fermato per omicidio un 41enne domenicano. Intorno alle 5.50 di ...

Milano - uccide compagna accoltellandola : 9.32 Un dominicano di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l'accusa di aver ucciso la sua compagna, una 49enne originaria dell'Ecuador, a coltellate. Il delitto è avvenuto nella notte, a Milano, poco distante da una discoteca frequentata da sudamericani. Sono stati alcuni cittadini a chiamare il 112e a dare l'allarme.L'uomo avrebbe ucciso la donna colpendola al petto con un coltello da cucina, a seguito di una lite di cui non sono ...

