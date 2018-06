Milano | tentato suicidio alla stazione metro Porto di Mare

Milano : tentato stupro di una studentessa in Via De Amicis : Si trovava da poco a Milano, la studentessa irlandese aggredita in Via De Amicis, domenica notte, da due uomini ubriachi e fuori controllo. Il racconto che la giovane ha fatto alle forze dell’ordine, è annebbiato dal trauma subito ma la dinamica è parsa abbastanza chiara. Due uomini hanno bloccato la ragazza nei pressi delle Colonne di San Lorenzo, iniziando a spogliarla. Sarà l’intervento di un passante ad evitare che la situazione degenerasse ...

