Milano | ragazza schiava della prostituzione | c' è un «tribunale» all' origine della rissa

Milano - si cerca una ragazza scomparsa : il fidanzato si è impiccato : Si sospetta un omicidio-suicidio: l'uomo, uscito in auto, è tornato a piedi e con i vestiti fradici prima di compiere il gesto estremo

Si cerca ragazza scomparsa a Milano - il fidanzato si è impiccato : I vigili del fuoco stanno cercando con l'elicottero e i sommozzatori, nei dintorni di Melzo, nel milanese, una ragazza italiana di 21 anni che risulta scomparsa. L'allarme è stato lanciato dopo che il suo fidanzato, di 31 anni, anche lui italiano, è stato trovato impiccato nel suo appartamento.Il giovane, uscito con l'auto, sarebbe rientrato senza e con i vestiti fradici. Le ricerche della ragazza e dell'auto del fidanzato, si ...

Milano - abusi sessuali su una ragazza. Preso 40enne con invalidità : I poliziotti della Quarta sezione della Squadra mobile sono arrivati nella sua casa di Rozzano il 30 maggio. In mano avevano un ordine d'arresto che, da quel giorno, obbliga l'uomo a rimanere in casa, ...

Milano - la madre non accetta la sua omosessualità - ragazza di 23 anni tenta il suicidio : Ha avuto il coraggio di raccontare alla mamma la sua preferenza sessuale, la sua omossessualità. Ma la mamma non ha capito, non ha voluto accettare l'attrazione di sua figlia verso le donne. Così, ...

Milano - si spaccia per Emis Killa e tenta di molestare una ragazza : beccato da Le Iene : Milano, si spaccia per Emis Killa e tenta di molestare una ragazza: beccato da Le Iene Il programma ha documentato l’appuntamento e smascherato l’impostore con un collaboratore d’eccezione: il vero Emis Continua a leggere L'articolo Milano, si spaccia per Emis Killa e tenta di molestare una ragazza: beccato da Le Iene provIene da NewsGo.

Violenza a Milano - giovane studentessa salvata una ragazza : La ragazza ha poco più di vent'anni, britannica, studentessa; cammina da sola, tranquilla, pur se non molto lucida , sarà lei stessa a spiegare di aver passato la serata con amici e di aver bevuto ...

Milano - ragazza accoltellata per rapina e due morti/ Notte violenta : studentessa in buone condizioni : Milano, Notte di terrore: 21enne accoltellata e rapinata, rumeno morto dopo colpo al volto, bengalese ucciso. Tre aggressioni nel capoluogo lombardo nelle scorse ore(Pubblicato il Fri, 27 Apr 2018 14:28:00 GMT)

Milano - ragazza accoltellata per rapina : 8.23 Una ragazza di 21 anni è stata ferita con una coltellata all'addome mentre rientrava a casa all'altezza di via Franchino Gaffurio, in una zona centrale della città. La ragazza, trasportata in condizioni gravi in ospedale, non è in pericolo di vita. Secondo quanto denunciato ai carabinieri, durante la notte è stata avvicinata da due stranieri che l'hanno aggredita nel tentativo di rapinarla.