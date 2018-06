Milano : nuova vita per la cascina Boldinasco - recupero e co-housing : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Una vita tutta nuova per l’antica cascina Boldinasco di via De Lemene a Milano. Inserita nel progetto 'Abitare in borgo', grazie ai fondi europei stanziati con Pon Metro, verrà concessa tramite avviso pubblico per essere riqualificata e in seguito destinata ad alloggi da

Milano : nuova vita per la cascina Boldinasco - recupero e co-housing (2) : (AdnKronos) - "Il nostro progetto per De Lemene - interviene Gabriele Rabaiotti, assessore alla Casa e ai Lavori pubblici - rappresenta un’innovazione importante sia dal punto di vista procedurale sia della destinazione d’uso: stiamo sperimentando un nuovo modello abitativo e introducendo strumenti

Milano : nuova vita per la cascina Boldinasco - recupero e co-housing (3) : (AdnKronos) - E adesso, la rinascita. Il progetto che l’operatore sarà chiamato a portare a compimento e in seguito a gestire prevede innanzitutto il risanamento conservativo della cascina, con la possibilità di ampliare il complesso attraverso una nuova edificazione, nel rispetto dei caratteri ambi

Milano. Nuova biblioteca di via Odazio : Un edificio innovativo e sostenibile, caratterizzato da un’elegante struttura a campata che sfida il contesto circostante, polifunzionale e accessibile, pensato

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari nuova settimana con pochi dati (4 giugno 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari inizia un nuovo mese con diversi dati macroeconomici in agenda, specialmente dagli Stati Uniti. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 05:27:00 GMT)

Milano - il laboratorio solidale Ri-make tra lo sgombero e la nuova sede : L'occupazione è antica: quattro anni. Lo sgombero è imminente: questione di ore. Affori aspetta, e nell'attesa ne parla. Proprietà e legalità. Diritti immobiliari e riscatto sociale. Il grande ...

Chiara Ferragni e Fedez - nuova casa a Milano / Video : le prime immagini del super-attico di CityLife : Chiara Ferragni e Fedez, quasi pronta la nuova casa a Milano. La fashion blogger pubblica le prime immagini del super-attico nel complesso di CityLife(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:50:00 GMT)

La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta : le prime foto del lussuoso attico : La nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni a Milano è quasi pronta! Lo fanno sapere direttamente via Instagram i due neo genitori che, rientrati da alcuni giorni in Italia dopo aver trascorso i mesi di gravidanza a Los Angeles, sono pronti a entrare nella loro nuova abitazione! Dal rientro in Italia fino ad oggi, Fedez e Chiara hanno dovuto soggiornare in un hotel milanese, in attesa che fossero ultimati i lavori di ristrutturazione del nuovo ...

Auto – La concessionaria RRG Milano inaugura la nuova immagine del sito di Viale Certosa : Ha aperto oggi il nuovo showroom della storica sede di RRG (Renault Retail Group) Milano, situata in Viale Certosa, 144 È stato inaugurato oggi, alla presenza del Comitato di Direzione di Renault Italia e del Management di RRG Italia, il nuovo showroom della storica sede di RRG (Renault Retail Group) Milano, situata in Viale Certosa, 144. RRG Milano, con 2 siti di vendita e 2 di post vendita, a Viale Certosa e a Baranzate, opera su un territorio ...

Milano Finanza : nuova cordata per il Milan - ci sono Goldman-Sachs e Ross : Da sempre molto affascinato dal mondo del calcio, sarebbe fra i grandi sostenitori della SuperLega. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato al Milan, tutto sarà più chiaro nel giro di ...

Milano - Porta Nuova : affari e ritardi. Shuttle e Rasoio : progetti rinviati : affari che si chiudono: il Pavilion. Buchi che restano aperti: i cantieri Unipol. Rilanci e ritardi. Mosaico Porta Nuova, paesaggio a incastro. Cambiano definitivamente i piani per l'Unicredit ...

Milano - una nuova protesi per la boxeur disabile : “Oggi mi viene riconsegnata la vita” : Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: “Oggi mi viene riconsegnata la vita” Grazie all’appello sui social è stata lanciata una raccolta fondi per ridare a Erika Novarria il piede artificiale che le permette di fare boxe Continua a leggere L'articolo Milano, una nuova protesi per la boxeur disabile: “Oggi mi viene riconsegnata la vita” proviene da NewsGo.

Tlc - Politecnico Milano : Scoperta nuova proprietà del grafene : Roma, 21 mag. , askanews, I ricercatori del progetto Graphene Flagship hanno mostrato per la prima volta una rivoluzionaria proprietà del grafene: la capacità di generare luce alla terza armonica ...

La nuova vita dell'ex fabbrica : in Via Milano dalla siderurgia all'alta moda : La nuova vita dell'ex fabbrica, dalla siderurgia all'alta moda: il destino dei capannoni dell'ex Dall'Era di Brescia è ormai scritto, e tra i tanti progetti spicca sicuramente il recupero di uno ...