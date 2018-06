Milan | Gattuso | Mercato? Sappiamo cosa fare | speriamo sia una grande stagione

Honda sul Milan : 'Che mentalità con Gattuso - quando c'ero io mancava' : Non so ancora quale sarà la mia destinazione dopo la Coppa del Mondo, vedremo subito dopo la fine ". Amichevoli Giappone Svizzera vs Giappone Svizzera

Milan news - riscattato Borini. Gattuso : "Dobbiamo entusiasmare i tifosi" : Il Milan ha pagato al Sunderland i 5 milioni per il riscatto dell'esterno felsineo. Intanto mister Gattuso ha parlato ai microfoni di Milan TV

Milan - Gattuso : 'Romagnoli è uno dei centrali più forti al mondo' : Giovani, esperti e volenterosi: Gennaro Gattuso traccia l'identikit del giocatore che vuole nel suo Milan, in un'intervista rilasciata ai canali ufficiali della società. "Spesso in questo paese l'...

Gattuso : "I giovani sono il futuro del Milan : vi spiego perché" : Il tecnico: "Non confondiamo l'esperienza con l'età e penso a Romagnoli, uno dei più forti al mondo. La parola io non esiste nella mia squadra"

Milan - Gattuso analizza il calciomercato : ecco le caratteristiche dei prossimi colpi rossoneri : Gennaro Gattuso ha parlato del calciomercato del Milan che ancora stenta a decollare a causa dei noti guai con l’Uefa da parte del club rossonero “In Italia la parola esperienza è confusa col fatto che un giocatore deve avere per forza 30-31 anni, l’esperienza ce l’hanno anche i giocatori di 25-26 anni che hanno sulle spalle 200-300 partite sulle spalle, la ricerca che stiamo facendo è questa, ragazzi che ci possono dare ...

Milan - Gattuso : 'Voglia e mentalità : ripartiamo da questi concetti' : Mentre da un punto di vista economico e amministrativo, il Milan attende un responso da parte dell'UEFA, sotto il piano tecnico Gennaro Gattuso ha già le idee chiare per il lavoro da svolgere in ...

Il Milan promette un bomber a Gattuso : La Gazzetta dello Sport fa altri due nomi per l'attacco del Milan: lo spagnolo Morata , Chelsea, in caso di Europa League, altrimenti il colombiano Falcao , Monaco, in cambio del portoghese André ...

Milan - Gattuso : “mercato fermo ma so cosa fare” : ”Ultimamente siamo bloccati sul mercato ma Fassone e Mirabelli si occupano di quello. Io organizzo con loro quello che dobbiamo fare. Ormai lo sa anche mio figlio quello che c’è da fare: speriamo di portare a casa giocatori importanti, dobbiamo rafforzare la squadra”. Gennaro Gattuso, ai microfoni di Milan Tv, traccia le linee guida per il lavoro da svolgere in estate e si augura che qualche giocatore possa tornare rigenerato ...

Milan - Gattuso tranquillizza i tifosi : 'Ci sono le basi per ripartire' : ... il mister ha tranquillizzato i tifosi principalmente parlando della squadra attuale ed elogiando gli italiani nel giro della nazionale: ' Romagnoli è uno dei migliori difensori al mondo perché ...

Milan - Gattuso : “il singolo fa vincere le partite - la squadra fa arrivare in fondo” : “Per chi arriverà al Milan la parola chiave deve essere ‘noi’. La parola ‘io’ non mi piace. Chi arriva deve sapere che rappresenta una società gloriosa e che viene in un gruppo forte per fare il salto di qualità. Il singolo giocatore ti fa vincere la partita, ma la squadra ti fa arrivare in fondo”. Gennaro Gattuso rimarca l’importanza di un gruppo coeso e determinato per “alzare ...

Milan - Gattuso : 'Mercato? Siamo bloccati - ma sappiamo cosa fare' : È uno dei migliori difensori al mondo, abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire per il futuro. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Calabria poteva starci tra di loro. Per ...

Milan - Gattuso fa il mercato : 'Cutrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva' : È uno dei migliori difensori al mondo perché abbina qualità e quantità, sono questi i giocatori da cui ripartire. Bonucci lo conosciamo tutti. Anche Davide Calabria poteva starci. Quando gioca sembra ...

Milan - Gattuso fa il mercato : “Cutrone e Locatelli sono il futuro. Kalinic? Resta - così come André Silva” : Gennaro Gattuso ha parlato della prossima stagione, confermando che Kalinic e André Silva rimarranno certamente in rossonero Il Milan della prossima stagione sta prendendo forma, nascendo già nella mente di Gennaro Gattuso. L’allenatore rossonero ha già chiari i principi su cui lavorare, così come gli uomini da cui ripartire, come per esempio Kalinic ed André Silva. I due attaccanti non partiranno, almeno stando alle parole di Gattuso ...