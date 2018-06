Milan | Bonucci fa chiarezza | “Nessun problema Mondiali? Dico Argentina…”

Bonucci : “Milan vuole fare cose importanti” : “Se resto al Milan anche senza Europa? Non c’è nessun tipo di problema. L’importante ora è che siano risolte le voci che girano per fare qualcosa di importante”. Sono le parole di Leonardo Bonucci in visita al box Ferrari per il Gran Premio del Canada, ai microfoni di Sky. Il difensore centrale ospite della scuderia di Maranello insieme all’ex compagno Giorgio Chiellini e alle rispettive famiglie. “Il prossimo ...

Milan - Bonucci parla ai tifosi rossoneri : calciomercato ed obiettivi futuri : Leonardo Bonucci ha parlato da capitano ai tifosi del Milan, tentando di tranquillizzare l’ambiente in merito al suo futuro e non solo… Leonardo Bonucci è stato eletto a gran voce capitano del Milan, nella scorsa annata. La stagione non è stata delle migliori, ma il progetto rossonero proseguirà nella prossima stagione con ambizioni rinnovate. Da buon capitano, Bonucci ha voluto tranquillizzare i tifosi in merito alle tante voci di ...

Milan - idea Higuain : nuovo affare alla Bonucci. Di mezzo anche Bonaventura : Milan, idea Higuain- Il Milan pensa al futuro e starebbe osservando molto attentamente la possibilità di mettere le mani su Gonzalo Higuain. Un affare sulla falsariga dell’operazione alla Bonucci-De Sciglio. A spiegarlo sono i colleghi di “Oracolo Rossonero”. L’affare Ecco quanto riportato: “ La società rossonera così si è presa del tempo per riflettere per l’affare […] L'articolo Milan, idea Higuain: nuovo ...

Milan - Bonucci lascia il ritiro della Nazionale : ecco il motivo : Leonardo Bonucci lascerà in serata il ritiro della Nazionale a Coverciano per un impegno di carattere personale, che era stato già comunicato nei giorni scorsi al ct azzurro Roberto Mancini. Il difensore del Milan si riaggregherà al gruppo domani sera a Nizza in vista della gara amichevole del giorno seguente con la Francia. (Spr/AdnKronos) L'articolo Milan, Bonucci lascia il ritiro della Nazionale: ecco il motivo sembra essere il primo su ...

Milan : per Donnarumma c'è Cavani e Mourinho chiama Bonucci : Il Psg vuole il portiere, i rossoneri provocano chiedendo l'attaccante che guadagna 10 milioni di euro netti all'anno

VIDEO / Atalanta Milan (1-1) : highlights e gol. Il commento di Bonucci (Serie A 37^ giornata) : VIDEO Atalanta Milan (risultato finale 1-1): gli highlights e i gol della partita di Serie A. In pieno recupero Andrea Masiello risponde all'ex Kessie, i rossoneri sono in Europa League(Pubblicato il Mon, 14 May 2018 09:22:00 GMT)

Milan - Bonucci : 'All'età di Donnarumma facevo errori peggiori. Buffon mi mancherà' : È questo il primo concetto che Leonardo Bonucci vuole sottolineare, ai microfoni di Sky Sport: "Non è un risultato da festeggiare, questo. Domenica ci attende una vera e propria battaglia, una sfida ...