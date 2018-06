: #Migranti: #Conte, Italia totalmente sola. Il regolamento di #Dublino va radicalmente cambiato - TgLa7 : #Migranti: #Conte, Italia totalmente sola. Il regolamento di #Dublino va radicalmente cambiato - Agenzia_Ansa : Aquarius, l'Italia invia medici. Conte: siamo lasciati soli ad affrontare l'emergenza migranti - SkyTG24 : #UltimOra #Migranti, #Conte: inviati medici pronti a intervenire su #Aquarius #Canale50 -

"Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell'Ue, di farsi carico dell'emergenza immigrazione e di non lasciarci soli come ha fatto in tutti questi anni"."Il gesto della Spagna di accogliere la nave Aquarius va in questa direzione. Non posso non ringraziare le autorità spagnole per aver accolto il nostro invito. E ringrazio i ministri Toninelli e Salvini". Così il premiersulla Aquarius. "Ci eravamo resi disponibili a prelevare donne in stato di gravidanza, bimbi e persone con segni di disagio".(Di lunedì 11 giugno 2018)