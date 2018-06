Migranti | verso Catania nave Guardia costiera con 900 a bordo

Nave con 630 Migranti verso l’Italia. Malta : non ci compete. Salvini : “Chiudiamo i porti” : Il Viminale non autorizzerà l’attracco in un porto italiano della Nave Aquarius, che con a bordo 629 migranti salvati nella notte. Dopo che il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha scritto una lettera urgente chiedendo alle autorità maltesi di autorizzare lo sbarco dei profughi, tra cui 123 minori non accompagnati, 11 bambini e 7 donne i...

Migranti - in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee - : Continuano gli sbarchi e i soccorsi nel Mediterraneo. A Reggio Calabria e Pozzallo, il 9 giugno, sono approdate tre navi con a bordo 500 persone. Nella notte, altre 600 soccorse e trasbordate sulla ...

Migranti - in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee : Migranti, in due giorni oltre 1000 da Libia verso coste europee Continuano gli sbarchi e i soccorsi nel Mediterraneo. A Reggio Calabria e Pozzallo, il 9 giugno, sono approdate tre navi con a bordo 500 persone. Nella notte, altre 600 soccorse e trasbordate sulla nave Aquarius. Msf: "Sei diverse operazioni di ...

Migranti - la Sea Watch verso Reggio Calabria primo sbarco dell era Salvini. Il ministro attacca 'No alle Ong che fanno da taxi' : ROMA - Sarà il primo sbarco da una nave umanitaria da quando Salvini è al Viminale, e il lavoro delle organizzazioni non governative al fianco dei Migranti è tornato in un lampo in primo piano tra i ...

Migranti - Salvini : “Sbarchi? Malta non può dire sempre no”. E sulle Ong : “C’è disegno per fare taxi verso l’Italia” : “Il buon Dio ha messo Malta più vicina della Sicilia e non può sempre rispondere di no a qualsiasi richiesta di intervento” per l’attracco di navi che salvano Migranti nel Mediterraneo. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, in una conferenza stampa in prefettura, a Como, dove ha incontrato due autisti di autobus che hanno subito un’aggressione per la quale sono stati arrestati quattro cittadini stranieri. “Non ...

Migranti : smantellato traffico albanesi verso Gran Bretagna : ANSAmed, - MADRID, 7 GIU - Smantellata un'organizzazione per delinquere dedita all'immigrazione illegale di albanesi in Inghilterra, che utilizzava la Spagna come base di partenza. In totale sono ...

"Migranti deportati con charter verso i paesi d'origine" : la Baviera approva il suo piano : In Germania la Baviera, uno fra i più ricchi Laender tedeschi e a maggioranza cattolica, ha approvato un proprio "piano migranti". A partire da agosto i richiedenti asilo, le cui domande saranno respinte...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia verso il governo. Lite con Salvini e Di Maio : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Migranti - marina Libia : 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa : Migranti, marina Libia: 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa Migranti, marina Libia: 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa Continua a leggere L'articolo Migranti, marina Libia: 180 soccorsi in mare in viaggio verso Europa proviene da NewsGo.

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : Migranti - Fornero e flat tax. M5S : 'Verso un premier terzo' : ' Piena sintonia '. Dopo aver registrato in mattinata p assi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del nuovo governo. I ...

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : Migranti - Fornero e flat tax. M5S : 'Verso un premier terzo' : Resta, innanzitutto, la questione della premiership, che una volta risolta potrebbe sbloccare a cascata le altre caselle chiave, a cominciare dal ministero dell'Economia. Laura Castelli, Alfonso ...

Salvini-Di Maio : sintonia sul programma : Migranti - Fornero e flat tax. M5S : «Verso un premier terzo» : «Piena sintonia». Dopo aver registrato in mattinata passi avanti in serata è una nota congiunta a fare il punto delle trattative fra Movimento 5 stelle e Lega sulla formazione del...

Ondate di Migranti in fuga verso le coste italiane - più di 500 soccorsi nel fine settimana : In molti, come racconta la ong Sea watch, presente nel Mediterraneo con una nave, non appena vedono avvicinarsi la guardia costiera libica, si sono buttati in acqua senza salvagente pronti a morire al grido di 'no Libia'

Salvati 537 Migranti da nave Aquarius : fanno rotta verso Trapani : Sono 537 i migranti che hanno trovato riparo a bordo della nave Aquarius, noleggiata da SOS MEDITERRANEE e gestita in partnership con Medici Senza Frontiere, dopo essere stati Salvati in acque ...