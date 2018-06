Migranti | Unhcr | ' non si può negare il diritto di chiedere asilo'

Migranti - Unhcr : salvarli è priorità : 17.23 "Oltre 750 morti nel Mediterraneo nel 2018: il salvataggio di vite in mare deve restare una priorità assoluta di ogni governo". Così Carlotta Sami, portavoce Unhcr per i rifugiati per il sud Europa,dopo aver appreso della lettera del ministro Salvini alle autorità di Malta. Il titolare del Viminale ha chiesto alla Valletta di far approdare la nave Acquarius con oltre 600 Migranti a bordo.

Ungheria - aiutare Migranti irregolari sarà reato. Unhcr : ‘Governo ritiri questa legge’ : Nuova stretta di Budapest sull’immigrazione. In base a una proposta di legge presentato dal governo di Viktor Orban in Parlamento aiutare migranti irregolari in Ungheria diventerà presto un reato. Il dibattito e il voto finale si terranno la settimana prossima. Fa parte del pacchetto anche una modifica della Costituzione in modo che accogliere migranti ricollocati sarà vietato. “Vogliamo evitare di diventare un paese di immigrati, ...

Unhcr - appello a governo greco per Migranti Evros : ANSAmed, - ROMA, 30 APR - L'Unhcr ha lanciato un appello per chiedere al governo greco di migliorare "urgentemente" le condizioni di vita e di aumentare la capacità di accoglienza del Paese europeo di ...

Italia : Unhcr - viaggi Migranti più rischiosi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Migranti - l'accordo tra Israele e UNHCR è annullato. L'annuncio di Netanyahu : Aggiornamento ore 12:11 - Il Premier israeliano Benjamin Netanyahu ha deciso di annullare definitivamente l'accordo presentato ieri con l'UNHCR: "Ho ascoltato i molti commenti, riesaminato i vantaggi e le mancanze e ho deciso di annullare l'accordo"La decisione è arrivata dopo essersi consultato con il ministro degli Interni ed essere andato a fare un sopralluogo nei quartieri di Tel Aviv dove c'è una più alta concentrazione di ...

Migranti - Netanyahu annulla l'accordo con Unhcr e avverte : 'Li manderemo via' : Benjamin Netanyahu ha annunciato "la decisione di annullare" l'accordo con l'Unhcr che prevedeva l'impegno a non espellere i Migranti africani presenti in Israele ma a ricollocarli in altri Paesi. "Ho ...

Israele - annullato accordo su Migranti con Onu/ Ultime notizie - Unhcr : “Prendiamo atto decisione Netanyahu” : Israele, annullato accordo su migranti con Onu. Unhcr: “Prendiamo atto decisione Netanyahu”. Le Ultime notizie sulla mancata intesa per il trasferimento di 16.250 rifugiati in 5 anni(Pubblicato il Tue, 03 Apr 2018 12:32:00 GMT)

Migranti - Israele annulla accordo Unhcr : 12.07 Dopo aver sospeso l'intesa con l'Unhcr, il premier israeliano Netanyahu ha annunciato "la decisione di annullare" l' accordo riguardante i Migranti africani in Israele. "Ho ascoltato i molti commenti, riesaminato i vantaggi e le mancanze", ha detto il premier spiegando di aver incontrato il ministro degli Interni, e "ho deciso di annullare l'accordo". La decisione è arrivata dopo la visita nei quartieri sud di Tel Aviv, dove è più forte ...

Migranti - l'accordo tra Israele e UNHCR è già sospeso. Retromarcia di Netanyahu : Aggiornamento martedì 3 aprile 2018 - Benjamin Netanyahu ha sospeso l'accordo annunciato ieri tra Israele e Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (UNHCR) relativo al ricollocamento in alcuni Paesi occidentali di oltre 16mila Migranti africani che sono attualmente in Israele. Il Premier ha annunciato che oggi andrà a fare un sopralluogo nei quartieri di Tel Aviv in cui è concentrata la maggior parte dei profughi e nel frattempo sospende ...

Israele - intesa Onu : "Migranti africani in Occidente"/ Lega attacca - Unhcr : "Accolti solo in casi specifici" : Israele, intesa con l'Onu dopo gli scontri con Hamas a Gaza: "Migranti dall'Africa in Italia, Germania e Canada". La dura posizione della Lega e le smentite dell'Unhcr.(Pubblicato il Mon, 02 Apr 2018 23:43:00 GMT)

Migranti - Netanyahu : stop accordo Unhcr : 22.20 Il premier israeliano Netanyahu annuncia la sospensione dell'applicazione dell'accordo con l'Unhcr per il ricollocamento di oltre 16mila richiedenti asilo africani verso Paesi occidentali. "Ho deciso di sospendere l'applicazione di questo accordo e di ripensarne i termini", ha detto Netanyahu sulla sua pagina Facebook, spiegando di aver letto attentamente le critiche contro l' intesa. Italia e Germania avevano negato l'esistenza di ...