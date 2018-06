Migranti | Trenta | “Chiederemo Nobel per la Pace alla Marina”

Migranti - Ue e Onu a Italia e Malta : 'Fateli sbarcare subito' - Trenta : 'La Marina è da Nobel per la Pace' : Così il sindaco di Barcellona, Ada Colau, ha risposto al Forum Nueva Economia quando le è stato domandato se la città da lei governata sia disposta ad accogliere le persone che si trovano a bordo ...

Migranti - Trenta chiama la Nato. E per chi ruba espulsione subito : BRUXELLES - È possibile un veto italiano in Europa sulle sanzioni alla Russia? 'Dobbiamo ragionarci. In Europa almeno a parole qualcosa sta cambiando. Siamo una squadra. Lasciateci partire, ma sulle ...

Il governo lancia l'Sos alla Nato sui Migranti. Trenta a Bruxelles : "Si occupi di Mediterraneo". E Salvini rompe il fronte Ue anti-Trump : Ormai non può esserci più alcun dubbio: il nuovo governo gialloverde è così 'partner Nato' tanto da lanciare un vero e proprio 'sos' nei confronti dell'Alleanza Atlantica affinché si occupi di Mediterraneo. Cioè di immigrazione e terrorismo. Il giorno del debutto dell'esecutivo Lega-M5s sulla scena internazionale porta chiarezza su uno dei tratti distintivi più discussi del nuovo corso politico ...