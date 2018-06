Migranti | Toninelli | poche ore per soluzione vicenda Aquarius

Migranti - Toninelli : viveri a sufficienza per alcuni giorni : Roma, 11 giu. , askanews, 'Stiamo parlando di una soluzione che deve arrivare' ma 'per alcuni giorni , ovviamente, ci saranno viveri a sufficienza , sono monitorati costantemente dai nostri medici ...

Migranti - Toninelli : Malta si assuma le sue responsabilità : Roma, 11 giu. , askanews, - Malta rappresenta "il porto più vicino e sicuro" per i Migranti a bordo della nave Aquarius. Ecco perchè La Valletta "non può evitare di prendersi un'assunzione di ...

Migranti - Saviano attacca Toninelli : "Ti credevo brava persona" : Stavolta Roberto Saviano cambia obiettivo. Non più Matteo Salvini su cui "non avevo più speranza", ma si scaglia contro Danilo Toninelli . Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, è colpevole di aver condiviso la scelta col ministro dell'Interno di chiudere i porti italiani alle navi delle Ong.Nonostante la sicurezza interna sia competenza del Viminale, infatti, le autorizzazioni all'approdo sui porti italiani è questione di cui ...

Migranti - Salvini e Toninelli : 'Malta non può voltarsi altra parte' : Malta "non può voltarsi dall'altra parte quando si tratta di rispettare precise convenzioni internazionali in materia di salvaguardia della vita umana e di cooperazione tra Stati". Così i ministri ...