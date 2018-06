Migranti : sit-in a Palermo del Forum antirazzista - 'Aprite i porti' (2) : (AdnKronos) - Anche Sinistra Comune parteciperà questa sera, all'ingresso del porto di Palermo, al presidio organizzato dal Forum antirazzista in segno di "vicinanza" ai 629 Migranti soccorsi dalla nave Aquarius e fermi nel Mediterraneo. "Centinaia di vite in bilico in mezzo al mare: noi non ci stia

Vibo Valentia - la rabbia dei braccianti in corteo : “Non siamo parassiti - questa terra saccheggiata dai politici non dai Migranti” : Un corteo che dalla tendopoli è arrivato fino al Comune di San Ferdinando. Un centinaio di migranti, guidati dal sindacato Usb, hanno marciato stamattina per manifestare tutta la loro rabbia per l’omicidio di Sacko Saumayla, il maliano di 30 ucciso nelle campagne di San Calogero, in provincia di Vibo Valentia. Un colpo di fucile alla testa che non gli ha lasciato scampo mentre stava prendendo delle lamiere d’alluminio in un terreno abbandonato e ...

Migranti - il ministro Salvini domani in visita all'hotspot di Pozzallo : Matteo Salvini cambia il programma del suo tour, domani, in Sicilia e vira su Pozzallo, teatro oggi del primo sbarco di Migranti da quando il leader della Lega è stato nominato ministro dell'Interno. ...

Verona : Università - il convegno su Lgbt e Migranti si farà - rinviato al 21 settembre : Verona, 25 mag. (AdnKronos) – La giornata di studio ‘Richiedenti asilo, identità di genere e orientamento sessuale”, prevista inizialmente per il 25 maggio, e quindi rinviata dopo le proteste di Forza Nuova, è stata riprogrammata dall’ateneo per il 21 settembre. La sospensione era stata disposta dal Rettore Nicola Sartor ritenendo che l’evento potesse provocare rischi per l’incolumità dei partecipanti. ...

All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la seconda edizione del "Migranti Film Festival" : ... quattro cucine di comunità migranti provenienti da diverse nazioni che ogni giorno propongono piatti della loro tradizione, spettacoli teatrali, animazioni per bambini e ragazzi, mostre interattive ...

Migranti lgbt - ripudiati a casa e discriminati nelle strutture d’accoglienza. Arcigay : “Decreto Minniti peggiora la situazione” : “Un giorno eravamo in cucina, guardavamo in tv un programma sui Migranti lgbt. I miei compagni africani hanno cominciato a dire: ‘L’Italia è un Paese di merda, accetta gli omosessuali’. Ancora una volta non mi sono sentito libero”. Alain, 22 anni, è scappato da chi lo picchiava e lo chiamava demonio. Si è lasciato alle spalle il Camerun, dove essere omosessuale è reato, per chiedere in Italia la protezione internazionale. Ma la paura è rimasta a ...

