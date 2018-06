Migranti : sindaco Palermo - Italia lasciata sola da amici di Salvini : Palermo, 11 giu, (AdnKronos) – “Su una cosa posso essere d’accordo con Matteo Salvini e, cioè, sul fatto che l’Italia è stata lasciata sola in questi anni a svolgere quella funzione che tutta l’Unione Europea avrebbe dovuto svolgere non soltanto per etica, ma anche per adempiere a quanto previsto dai propri documenti costitutivi. Quello che, però, Matteo Salvini omette volutamente di dire è che l’Europa che ha ...

Migranti : sindaco Lampedusa - se ci sono accordi con Ue si rispettino o rischio anarchia : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Se ci sono accordi con l'Europa sui Migranti e il governo italiano intende modificarli, prima si cambiano gli accordi e poi si agisce di conseguenza, altrimenti si rischia una sorta di anarchia, che è il contrario dello spirito comunitario". Lo ha detto all'Adnkronos

Migranti : sindaco Pozzallo - problema esiste ma decisione Salvini troppo dura : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “E’ una situazione complicata e difficile. Il ministro Salvini ha voluto sollevare un problema che esiste e che deve essere affrontato ma penso che l’abbia fatta in maniera sbagliata. La decisione di chiudere i porti italiani non è condivisibile”. Così il sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna, comune del ragusano in prima fila nell’accoglienza ai Migranti, commenta ...

Elezioni comunali 2018 - il sindaco di Trapani : "Da noi i Migranti di Aquarius" : Si fa avanti anche il candidato di Messina per il centrodestra: "Da uomo e da medico, se diventassi sindaco li accoglierei a Messina"

Nogarin e l'Aquarius. Un post - cancellato - del sindaco di Livorno mostra la frattura M5s-Lega sui Migranti : Non può dunque limitarsi a 'parlare con Toninelli e Fico' ma deve assumersi fino in fondo la responsabilità politica. Come se non bastasse, dolo qualche decine di commenti razzisti il post è stato ...

Nogarin e l'Aquarius. Un post (cancellato) del sindaco di Livorno mostra la frattura M5s-Lega sui Migranti : Filippo Nogarin, sindaco a Cinque stelle di Livorno, si schiera contro il governo e in difesa dei migranti a bordo della nave Aquarius. "Siamo pronti ad aprire il porto e accogliere la nave", scrive sul suo profilo Facebook. Una presa di posizione importante per il sindaco che è riuscito a strappare

"Taranto pronta ad accogliere Aquarius" - il sindaco Melucci apre all'arrivo dei 600 Migranti : "Il porto di Taranto è pronto ad abbracciare ogni vita in pericolo, senza se e senza ma", dice l'amministritore di centrosinistra che replica l'iniziativa già...

Migranti : il sindaco di Taranto sfida Salvini e si dice pronto ad accogliere la nave Aquarius : Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, disposto ad accogliere la nave Aquarius per l'accoglienza dei Migranti. "Taranto - dice - è pronta ad abbracciare ogni vita in pericolo, senza se e senza ma. In questi casi bisogna distinguere il giudizio politico dalle questioni tecniche. Come è noto secondo queste ultime, dopo la riforma del sistema portuale del '94, i sindaci non hanno più alcuna competenza ...

Incendio in un centro Migranti a Isernia - il sindaco scrive a Salvini : “Ci aiuti” : Incendio in un centro migranti a Isernia, il sindaco scrive a Salvini: “Ci aiuti” Incendio in un centro migranti a Isernia, il sindaco scrive a Salvini: “Ci aiuti” Continua a leggere L'articolo Incendio in un centro migranti a Isernia, il sindaco scrive a Salvini: “Ci aiuti” proviene da NewsGo.

Migranti : sindaco Porto Empedocle - serve buonsenso - no a strutture ghetto : Palermo, 4 giu. (AdnKronos) – “Fermare le traversate equivale a salvare vite umane e a bloccare gente senza scrupoli che fa affari sulla pelle di poveri disgraziati, stipati in imbarcazioni sempre più inadeguate con il rischio di farli morire nel Mediterraneo. Salvare vite umane è un dovere, ma l’Italia e la Sicilia non possono da sole farsi carico del fenomeno migratorio a meno che non si voglia fare della macelleria sociale. ...

Migranti : sindaco Porto Empedocle - serve buonsenso - no a strutture ghetto (2) : (AdnKronos) – “serve buonsenso e umanità, ricordando sempre che si tratta di esseri umani, avendo cura per le persone e non alimentando il razzismo nelle comunità locali – aggiunge Carmina -. Occorre creare nei Paesi al di là del Mediterraneo le condizioni perché i Migranti non siano costretti a partire, forse ci vorranno anni ma è necessario iniziare”. Ma per il sindaco a Cinque Stelle serve anche un’attenzione nei ...