Migranti | Salvini | grande soddisfazione | dato importante segnale

La Spagna accoglie Aquarius I 629 Migranti a Valencia Salvini : "Alzare la voce paga" : Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha dato istruzioni perché la Spagna accolga la nave Aquarius, che è da ore ferma in mare con a bordo oltre 629 migranti, perché né Italia né Malta hanno messo a disposizione i porti Segui su affaritaliani.it

Migranti - la Spagna accoglierà la Aquarius. Salvini : “Alzare la voce paga”. Il grazie di Conte a Sanchez : Il primo ministro socialista Pedro Sanchez ha annunciato che la Spagna permetterà alla nave Aquarius con oltre 600 Migranti a bordo di attraccare a Valencia. La nave è a 35 miglia a sud del’Italia, 27 a nord di Malta, con l’equipaggio di Sos Mediterranee e Medici senza Frontiere, e i 629 Migranti recuperati sabato nel Mediterraneo centrale: ora h...

Salvini : "L'Italia ha smesso di chinare il capo. Ong in attesa di altri Migranti" : L'Aquarius continua a vagare in attesa di ricevere istruzioni sullo sbarco insieme al suo carico di 629 migranti salvati in mare. Matteo Salvini e Danilo Toninelli - Ministro delle Infrastrutture al quale spetta, eventualmente, il compito di "chiudere i porti" - per il momento non cambiano la loro linea d'azione.Oggi Matteo Salvini è tornato a parlare attraverso Facebook prendendo di mira le Ong: "Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong ...

Migranti : Baseotto (Cgil) - linea Salvini atroce e ci isolerà dall’Europa : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Un Paese civile non gioca sulla pelle dei deboli per i propri interessi. La linea del ministro dell’Interno è inaccettabile, atroce dal punto di vista umanitario e parla con chiarezza delle pulsioni xenofobe che la animano. Si rivelerà inoltre ben presto sbagliata e velleitaria anche per quanto riguarda il peso dell’Italia in Europa e le relazioni con i partner europei. Così il segretario ...

