Migranti | Salvini | Altra nave al largo | diciamo no Aquarius | soluzione in

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». L'Onu : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

Migranti - l'Aquarius resta in alto mare. Salvini non cede - ma il fronte del no si incrina : ROMA - 'Basta. Salvare le vite è un dovere, trasformare l'Italia in un enorme campo profughi no. L'Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta C'è chi dice no.#chiudiamoiporti'. Così ...

Migranti : Baseotto (Cgil) - linea Salvini atroce e ci isolerà dall’Europa : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Un Paese civile non gioca sulla pelle dei deboli per i propri interessi. La linea del ministro dell’Interno è inaccettabile, atroce dal punto di vista umanitario e parla con chiarezza delle pulsioni xenofobe che la animano. Si rivelerà inoltre ben presto sbagliata e velleitaria anche per quanto riguarda il peso dell’Italia in Europa e le relazioni con i partner europei. Così il segretario ...

Braccio di ferro sui Migranti. Salvini : "Basta obbedire" : Continua il Braccio di ferro tra il governo italiano e Malta sul caso della nave Aquarius, con a bordo oltre 600 migranti , bloccata in mare in attesa di indicazioni. " L'Italia ha smesso di chinare ...

Braccio di ferro sui Migranti. Salvini : “Basta obbedire” : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Continua il Braccio di ferro tra il governo italiano e Malta sul caso della , bloccata in mare in attesa di indicazioni. “L’Italia ha smesso di chinare il capo e di ubbidire, stavolta c’è chi dice no” ha ribadito in un post su Facebook, tornando a rilanciare l’hashtag #chiudiamoiporti. “Oggi – ha scritto il ministro dell’Interno – anche la nave Sea Watch 3, ...

"Il governo Conte vuole terremotare l'Europa. Salvini fa campagna elettorale sulla pelle dei Migranti" : "L'Italia non sta spingendo per rinnovare l'Europa, ma per terremotarla, anche se poi si legge l'intervista del ministro dell'Economia Tria e sembra quella di un'esponente del governo Monti... sembra una posizione seria e responsabile, diversa da altre già espresse. Nei prossimi mesi vivremo una contraddizione fra le promesse fatte agli italiani e la loro realizzabilità. Una contraddizione che potrà generare un'ulteriore ...

Salvini può davvero chiudere i porti ai Migranti? : Qualcuno dice di sì, ma in realtà ci sono diverse leggi nazionali e trattati internazionali che lo vietano The post Salvini può davvero chiudere i porti ai migranti? appeared first on Il Post.

Sui Migranti i grillini si spaccano Nogarin apre il porto di Livorno E Salvini blocca un'altra nave : I grillini si spaccano sui porti chiusi da Salvini. Il sindaco Nogarin pronto ad aprire quello di Livorno. E intanto il Viminale blocca un'altra nave al largo della Libia dopo la Aquarius Segui su affaritaliani.it

Migranti - scontro tra Italia e Malta : perché Salvini chiude i porti all'Aquarius : Ecco la ricostruzione del braccio di ferro sulla nave bloccata in mare in attesa di un luogo dove attraccare