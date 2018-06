Migranti | perché Malta è un falso nemico

Ecco perché Malta non fa sbarcare (mai) i Migranti. Che poi arrivano in Italia : Per quale motivo i migranti soccorsi dalle Ong non finiscono mai a Malta, ma vengono traghettati dai natanti umanitari sempre in Italia? È la domanda che tutti gli Italiani si stanno ponendo in queste ore, da quando la notizia alla nave Aquarius è stato impedito di attraccare nei porti Italiani. La decisione del Governo è arrivata nella serata di domenica 10 giugno, quando Matteo Salvini ha chiesto di far approdare il natante con 629 ...

Migranti - perché Salvini può chiudere i porti (anche se la scelta fa discutere) : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha negato l’autorizzazione alla nave Aquarius, con 629 Migranti a bordo, di approdare in un porto italiano e ha chiesto alle autorità di Malta...

Ecco perché Malta non fa sbarcare mai i Migranti (che finiscono in Italia) : La domanda è lecita e chiede una risposta chiara. Per quale motivo i migranti soccorsi dalle Ong non finiscono mai a Malta, ma vengono traghettati dai natanti umanitari sempre in Italia? In fondo, La Valletta non dista dalla Libia più di quanto non sia lontana Lampedusa. Eppure gli immigrati, fino ad oggi, sono sempre sbarcati nel Belpaese. perché?Motivi di leggi internazionali e prasssi consolidata da tempo. Prassi in cui mentre gli altri Stati ...

Migranti - cos'è la riforma del regolamento di Dublino e perché si è inabissata : L'aumento dei flussi migratori ha reso necessari dei cambi al regolamento di Dublino che disciplinava i diritti d'asilo nei paesi Ue. Ma non c'è accordo

Migranti e Ong : perché sui soldi Salvini sbaglia : Loretta Napoleoni, economista e studiosa del fenomeno delle migrazioni e del traffico internazionale boccia le proposte economiche del premier della Lega

Migranti - ricollocamenti non obbligatori e aumento responsabilità per il 1° ingresso : perché Italia dice no a riforma di Dublino : La proposta presentata a fine marzo dalla Bulgaria presidente di turno dell’Ue non piace all’Italia, né ai Paesi del sud. Il capo del Viminale Matteo Salvini non ci sarà ma ha già annunciato che martedì, al consiglio dei ministri dell’Interno dell’Unione Europea in programma a Lussemburgo, l’Italia voterà contro la bozza di riforma del regolamento di Dublino presentata da Sofia. L’Italia giudica ...

Migranti - perché il modello Riace rischia di fallire : Il modello Riace rischia di dissolversi a causa di mancati pagamenti dei fondi necessari per l'accoglienza e chissà cosa ne penserebbe la rivista Fortune che nel 2016 inserì il sindaco Mimmo Lucano tra i 50 leader più influenti al mondo. Nel borgo calabrese da tempo si pratica il sistema dell'accoglienza diffusa, con i Migranti ospitati in appartamenti indipendenti, ma i fondi per i vari progetti autorizzati non ...