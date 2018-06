Migranti | Onu e Ue a Italia-Malta | fateli sbarcare ora | Toninelli | penso e spero in una

Aquarius - Onu e Ue in pressing su Italia e Malta : "Fate sbarcare i Migranti" : Difficile dire cosa potrebbe accadere dopo la chiusura dei porti decisa dal ministro degli Interni Matteo Salvini. La situazione, per ora, è di stallo totale: il governo maltese ha ribadito il suo "no"

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : «L'Italia ha smesso di ubbidire». L'Onu : «Fateli sbarcare subito» : ROMA - Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti,...

L'Onu sanziona per la prima volta i vertici della tratta di Migranti : Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni nei confronti dei vertici del traffico di esseri umani in Nord Africa. Gli Stati membri, di conseguenza, dovranno attuare le misure ...

Libia - “esecuzioni e torture sui detenuti” : L’Onu accusa ministero Interno di Sarraj. Che ferma i Migranti per conto dell’Italia : Un uomo sui 50 anni. Una milizia controllata dal ministero dell’Interno lo aveva sottoposto a interrogatorio. Nel giugno 2017, quattro giorni dopo il fermo, i familiari erano stati informati della sua morte. Un rapporto visionato dalla Human Rights, Transitional Justice, and Rule of Law Division della missione Unsmil certificava che l’uomo era stato “sottoposto a pestaggi e torture”. Il suo è uno dei 37 corpi portati ...

Migranti - finiscono al tribunale dell’Aia le accuse Onu contro la Guardia costiera libica : “Condotte spericolate e violente” : L’ufficio della procuratrice della Corte penale internazionale ha acquisito nei giorni scorsi il rapporto del segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres sulla situazione in Libia. L’attenzione del tribunale penale dell’Aia si è concentrata sulle accuse – dure e circostanziate – di violazione dei diritti dei Migranti presenti nel territorio libico, che citano espressamente il Dipartimento per la lotta all’immigrazione clandestina e ...

Migranti : Onu a Israele - riconsiderare annullamento : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Teaser Longform The citizens' meeting Non mancate il nostro approfondimento sulla ...

Migranti - Israele sospende l'accordo con l'ONU Video : Negli ultimi giorni ha fatto discutere il governo israeliano ha deciso di espellere [Video] migliaia di Migranti di origine africana. Tale decisione era stata annunciata diverso tempo fa e aveva suscitato diverse polemiche e critiche da parte di una considerevole parte dell'opposizione di sinistra, la quale aveva organizzato anche alcune manifestazioni per protestare contro la decisione del premier dello stato ebraico Benjamin Nethanyahu. Lo ...

Israele fa marcia indietro : revocato accordo con Onu su Migranti : E qui ha provato a rassicurare chi gli chiedeva espulsioni di massa, in strada e sull'arena politica, in particolare alcuni rappresentanti autorevoli del suo partito Likud e dei nazionalisti di ...