Migranti | nel Mediterraneo anche una nave italiana con quasi 1000 persone Tensione sulla

Migranti - i veri porti chiusi sono quelli di Malta : nel 2017 23 Migranti - erano 2.008 nel 2013 : La popolazione di Malta stimata nel 2016 è di 437mila abitanti. Nel 2011 erano 416.268 e, secondo i dati Unhcr, Malta contava tra gli stranieri che vivevano sull'isola 1041 provenienti dalla Somalia, 548 dall'Eritrea, 403 dalla Libia...

Migranti - le principali patologie delle persone sbarcate in Italia nel 2017 : i dati ufficiali : Nel 2017 sono stati 111.361 i Migranti irregolari sbarcati sulle coste Italiane e sottoposti ad osservazione sanitaria dai Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (Usmaf) e dai Servizi per l’assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell’aviazione civile (Sasn) del ministero della Salute. Al primo posto, tra le condizioni osservate all’arrivo “le parassitosi cutanee, quali scabbia e pediculosi, ...

Migranti : Toninelli - appena arrivati e già spira vento nuovo : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “Ringraziamo davvero la Spagna e il premier Pedro Sanchez che hanno deciso di accogliere la nave Aquarius. è il segno di un nuovo vento di solidarietà e condivisione che spira in Europa su questa emergenza. Ci siamo insediati da pochi giorni e già la musica sta cambiando”. A dichiararlo in una nota è il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Danilo Toninelli. “Con i ministri Moavero ...

Migranti - Onu e Ue a Italia-Malta : fateli sbarcare ora | Toninelli : penso e spero in una decisione in poche ore : Conte incontra il segretario generale della Nato e auspica maggior collaborazione nel Mediterraneo. Il tweet dal cardinale Ravasi: "Ero straniero e non mi avete accolto".

Migranti - Toninelli : poche ore per soluzione vicenda Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, Una soluzione alla vicenda della nave Ong Aquarius potrebbe arrivare a breve. Lo ha detto il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, a RaiNews24. Per una soluzione 'penso e ...

Migranti - Toninelli : viveri a sufficienza per alcuni giorni : Roma, 11 giu. , askanews, 'Stiamo parlando di una soluzione che deve arrivare' ma 'per alcuni giorni, ovviamente, ci saranno viveri a sufficienza, sono monitorati costantemente dai nostri medici ...

Migranti - Toninelli : Malta si assuma le sue responsabilità : Roma, 11 giu. , askanews, - Malta rappresenta "il porto più vicino e sicuro" per i Migranti a bordo della nave Aquarius. Ecco perchè La Valletta "non può evitare di prendersi un'assunzione di ...

Migranti - Toninelli : buone le condizioni sulla nave Aquarius : Roma, 11 giu. , askanews, - "Ieri sera Conte ha fatto inviare due motovedette con medici a bordo" della nave Aquarius e "stamattina sono state inviate altre due motovedette" con altri medici. "Le ...

Migranti - ministro Toninelli : gli altri Paesi Ue devono aprire porti : "Anche gli altri Paesi europei devono aprire i porti. Il problema dei flussi migratori da problema italiano deve diventare un problema da gestire insieme". Lo afferma il ministro dei Trasporti, Danilo ...

Migranti - Salvini : 'Altra nave Ong in mare - ma lItalia dice no' - Conte : 'Più cooperazione Ue-Nato nel Mediterraneo' : Oggi anche la nave Sea Watch 3, di Ong tedesca e battente bandiera olandese, è al largo delle coste libiche in attesa di effettuare l'ennesimo carico di immigrati, da portare in Italia. L'Italia ha ...

Aquarius - resta in mezzo al mare la nave dei Migranti : “Acqua e cibo per 48 ore”. Altri 800 salvati nella notte : Altri 800 migranti sono stati salvati nella notte di domenica al largo della Libia, mentre rimane ferma a 27 miglia nautiche da Malta e 35 dall’Italia la Aquarius con a bordo le 629 persone salvate da Sos Mediterranée. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, che ieri ha sfidato La Valletta annunciando la chiusura dei porti della Penisola alle imbarcazioni di soccorso, ha annunciato che il divieto di attracco vale anche per la Sea Watch 3, ...

Migranti - Saviano attacca Toninelli : "Ti credevo brava persona" : Stavolta Roberto Saviano cambia obiettivo. Non più Matteo Salvini su cui "non avevo più speranza", ma si scaglia contro Danilo Toninelli. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, infatti, è colpevole di aver condiviso la scelta col ministro dell'Interno di chiudere i porti italiani alle navi delle Ong.Nonostante la sicurezza interna sia competenza del Viminale, infatti, le autorizzazioni all'approdo sui porti italiani è questione di cui ...