Migranti | la prima notte sulla Aquarius | Perché non ci muoviamo?

Prima crepa tra M5s e Lega. Fico contro Salvini sui Migranti e le ong : "Lo Stato sia vicino a chi soffre" : Non poteva non succedere. A una settimana dal giuramento del nuovo governo gialloverde, si apre la Prima crepa tra M5s e Lega. Sull'immigrazione, naturalmente, l'argomento forte del momento, diventato una vera e propria bandiera per il Carroccio. Come prevedibile i protagonisti dello scontro a distanza sono Matteo Salvini e Roberto Fico, presidente della Camera, punta più a sinistra nel Movimento cinquestelle.Scintille. Evidenti ...

L'Onu sanziona per la prima volta i vertici della tratta di Migranti : Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto sanzioni nei confronti dei vertici del traffico di esseri umani in Nord Africa. Gli Stati membri, di conseguenza, dovranno attuare le misure ...

Migranti - Salvini : "E' finita la pacchia per i clandestini" | Prima missione a Pozzallo : Sulle Ong "no ai vice scafisti che attraccano nei porti". Domenica in Sicilia a Pozzallo, teatro del primo sbarco di Migranti da quando il leader leghista è stato nominato ministro dell'Interno. Sul centrodestra: "Mi piacerebbe dimostrare con i fatti anche a Berlusconi la bontà di questo governo"

Al Migranti Film Festival di Pollenzo anteprima del documentario Mareyeurs di Matteo Raffaelli : ... che dal 1 al 4 giugno 2018 tornerà ad animare gli spazi dell'Università di Pollenzo, con proiezioni ma anche workshop su cibi e bevande dal mondo, quattro cucine di comunità Migranti, spettacoli ...

Preso il piromane delle chiese : 'Prima gli italiani - basta aiuti ai Migranti' : ANCONA - Sarebbe un disoccupato di 57 anni residente a Chiaravalle l'autore di quattro principi di incendio appiccati in altrettante chiese di Ancona tra il 4 settembre e il 20 novembre dell'anno ...

Migranti - un’emergenza da prima pagina. Sì - ma solo in campagna elettorale : Annegate sul fondo delle prime pagine. O ancora più in profondità, nel mare magnum della Rete. Non solo barconi: da alcune settimane affondano anche le notizie sui Migranti. L’ondata, l’invasione, nulla più. Ma l’emergenza c’è ancora, c’è sempre. È proprio quando l’inverno si scioglie che il mare più mite invita a cambiare destino. 22 aprile: 12 tunisini intercettati a largo di Agrigento, 17 davanti a Sciacca, 15 vicino a Lampedusa. 23 aprile: ...

Prima data a Milano per Roger Waters : 'Grazie Italia per i Migranti' : L'unica frase che Roger Waters sa pronunciare in Italiano è 'Grazie mille', è lui a confessarlo al pubblico del Mediolanum Forum di Assago. Ma quelle due parole bastano per lanciare l'ennesimo ...

Apa e Scapecchi : 'Prima gli aretini - dal 30 giugno saremo fuori dal sistema di accoglienza dei Migranti' : stata una decisione forte quella presa dal sindaco Ghinelli e dall'assessore Tanti, in accordo con il primo rettore, che ha riportato finalmente la Fraternita dei Laici al centro delle politiche ...