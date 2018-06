Migranti | in onda su Sky ' Un unico destino' | il docufilm di Repubblica che racconta la

Comunali 2018 - si conferma l'onda del 4 marzo. Sul risultato influisce la linea dura di Salvini sui Migranti : E traspare la volontà di assecondare il leader del Carroccio su una politica che al momento sembra pagare; e che potrebbe radicalizzarsi in vista delle Europee del 2019. Ma si indovina anche il ...

Reggio Calabria - il primo sbarco di Migranti dell’era Salvini. Responsabile Sea Watch : “Accuse alle Ong infondate” : Il primo sbarco da quando Matteo Salvini è diventato ministro dell’Interno, è avvenuto al porto di Reggio Calabria dove stamattina sono arrivati 232 migranti tra cui molti minori non accompagnati. Sono stati salvati nei giorni scorsi e accompagnati in Italia a bordo della nave dell’Ong Sea Watch. Durante le operazioni di sbarco, la Responsabile Italia dell’organizzazione non governativa, Giorgia Linardi, ha replicato alla frase di Salvini ...

Migranti - nave affonda in Egeo : nove morti - tra cui sei bambini : Nuova tragedia del mare, stavolta non lontano dalla spiaggia di Demre, zona turistica nel golfo turco di Antalya, nell'Egeo. Un motoscafo con a bordo 15 Migranti che cercavano di raggiungere l'Europa dalla Turchia è affondato nelle prime ore della mattinata. nove persone - sei bambini, due uomini e una donna - sono morte, una è ancora dispersa e cinque (quattro uomini e una donna) sono state tratte in salvo dalla Guardia costiera turca e da un ...

Migranti - motoscafo affonda al largo della Turchia : 9 morti di cui 6 bambini : Nove Migranti, tra cui sei bimbi, sono morti dopo che il motoscafo sul quale viaggiavano è affondato al largo delle coste turche. Lo riferisce l’agenzia di stato turca, Anadolu. L’imbarcazione ha avuto un’avaria nel distretto di Demre, nel golfo di Antalya, luogo molto frequentato dai turisti. Cinque persone sono state tratte in salvo e una è tuttora dispersa. Le vittime sono due uomini, una donna e sei bambini. In base a quanto riferisce ...

In arrivo un'ondata di Migranti. Salvini : "Ci minacciano coi barconi" : Il numero di migranti che sbarcano in Italia continua a scendere. O forse è meglio dire "continuava" a scendere. Tra poche ore, infatti, nei porti italiani sbarcherà una massa di richiedenti asilo, 1400 persone recuperate dalle navi nel Mediterraneo. E c'è già chi, leggi Matteo Salvini, ipotizza che possa essere un segnale contro la nascita del futuro governo targato Lega e M5S."Più di 1.500 nuovi "ospiti" clandestini nelle ultime ore - scrive ...

All'Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo la seconda edizione del "Migranti Film Festival" : ... quattro cucine di comunità migranti provenienti da diverse nazioni che ogni giorno propongono piatti della loro tradizione, spettacoli teatrali, animazioni per bambini e ragazzi, mostre interattive ...

Migranti e conti pubblici : Bruxelles bacchetta l’Italia in vista del governo su sponda leghista : È sui Migranti il primo, piccato, botta e risposta tra Bruxelles e la stanza in cui sono in corso le trattative per formare un governo, su sponda leghista. Ma un doppio avvertimento Ue arriva anche sul fronte dei conti pubblici. Con i due vicepresidenti della Commissione, Valdis Dombrovskis e Jyrki Katainen, che invitano l’Italia a ridurre il debit...

Migranti - la sua presunta superiorità morale non salverà l’Italia da un’altra condanna Cedu : Un nuovo ricorso davanti alla Corte europea per i diritti dell’uomo contro l’Italia per il patto insanguinato con la Libia. E il rischio concreto che il nostro Paese venga condannato di nuovo è giusto dietro l’angolo: un coordinamento di Global legal action network (Glan), dell’ associazione italiana Asgi, dell’Arci e della Yale Law School’s Lowenstein International Human Rights clinic ha presentato stamattina, durante una ...

Ondate di Migranti in fuga verso le coste italiane - più di 500 soccorsi nel fine settimana : In molti, come racconta la ong Sea watch, presente nel Mediterraneo con una nave, non appena vedono avvicinarsi la guardia costiera libica, si sono buttati in acqua senza salvagente pronti a morire al grido di 'no Libia'