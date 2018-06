Migranti | dopo Aquarius un' altra nave al largo della Libia Salvini | «L' Italia ha smesso

Migranti - dopo Aquarius un'altra nave al largo della Libia. Salvini : Italia non china il capo : Al caso Aquarius, a cui Salvini dopo lo scontro di ieri con Malta dice di aver lavorato tutta la notte, si aggiunge quello di una seconda nave carica di Migranti, la Sea Watch 3, al largo delle coste...

Salvini chiude i porti italiani dopo un nuovo scontro con Malta su una nave di Migranti : È la svolta: porti italiani chiusi. In queste ore Matteo Salvini dopo il caso della nave Aquarius, che batte bandiera di Gibilterra, ha deciso di chiudere i porti italiani chiedendo a Malta di farsi carico delle operazioni. La nave è in queste ore in navigazione con 600 naufraghi a bordo provenienti dal Nordafrica. "Tra poche ore transiterà per le acque di Malta. Se l’isola-Stato non ...

Migranti - dopo la Tunisia Salvini attacca Malta : Il neo ministro dell'Interno accusa il governo della Valletta di fare poco o niente per quanto riguarda l'accoglienza dei Migranti..Immediata la replica e la protesta del governo maltese. -

Europa frantumata al vertice sui Migranti. Dopo il no di Salvini - frena anche Berlino : Oltre al no dell'Italia annunciato ieri dal neoministro dell'Interno Matteo Salvini, la riforma del sistema di asilo europeo (ossia del trattato di Dubino) di cui si discute oggi in Lussemburgo non piace neanche alla Germania. Il clima è riassunto in una battuta del ministro degli Esteri del Lussemburgo: "Per Pasqua avremo un compromesso" sulla riforma del regolamento di Dublino "ma non so ancora in quale anno", ha ironizzato Jean ...

Tunisia convoca ambasciatore italiano dopo frasi Salvini su Migranti : "Profondo stupore" : La Tunisia esprime "il suo profondo stupore per le dichiarazioni del ministro degli Interni italiano sul dossier immigrazione" e quindi chiama l'ambasciatore italiano a rapporto. Salvini aveva detto:"La Tunisia non manda in Italia gentiluomini, ma spesso e volentieri galeotti" ma si dice pronto ad un incontro

