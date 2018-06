Migranti | Baseotto Cgil | linea Salvini atroce e ci isolerà dall’Europa

meteoweb.eu

(Di lunedì 11 giugno 2018) Palermo, 11 giu. (AdnKronos) – “Un Paese civile non gioca sulla pelle dei deboli per i propri interessi. Ladel ministro dell’Interno è inaccettabile,dal punto di vista umanitario e parla con chiarezza delle pulsioni xenofobe che la animano. Si rivelerà inoltre ben presto sbagliata e velleitaria anche per quanto riguarda il peso dell’Italia in Europa e le relazioni con i partner europei. Così il segretario confederale nazionale dellaNino, intervenendo a Palermo al direttivo dellasiciliana, ha commentato la vicenda della nave Aquarius ferma nel Mediterraneo, con oltre 600a bordo, in attesa di sapere in quale porto poter attraccare. “Su una questione così delicata – ha aggiunto – stupisce il fatto che il presidente del Consiglio sia l’ultimo a parlare e per non dire nulla, confermandosi il ...