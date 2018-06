Migranti | Aquarius | la nave ong a cui Salvini ha detto no È solo il primo di tanti casi?

Aquarius - il medico lampedusano Bartolo : “Braccio di ferro con l’Ue - non sulla pelle dei Migranti. I problemi sono anche altri” : Il braccio di ferro “lo facciano con l’Unione Europea” e “non sulle pelle di 600 povere persone, tra cui molti bambini e molte danne”. Pietro Bartolo, medico lampedusano impegnato da anni in prima linea con i migranti, non ha dubbi: “Non basta metterci una pezza mandando medici a bordo – dice – vanno portati a terra, in un porto sicuro”. In un’intervista con l’Adnkronos, uno dei ...

Aquarius - lasciare 629 Migranti in mezzo al Mediterraneo per vedere chi vince : Una vergogna incredibile. Il governo Conte ha dimostrato in pochi giorni la sua vera realtà. Non si tratta di essere di destra, sinistra o centro ma umani o disumani e questo nuovo governo, considerato il caso della nave Aquarius, può considerarsi in maniera inequivocabile disumano. Non esistono scuse. Usare 629 persone disperate, in balia del mare, della povertà e della miseria, per mero scopo elettorale e propagandistico non è degno di un ...

Aquarius - il racconto del soccorritore sulla nave : “Valencia è troppo lontana - stasera terminiamo il cibo per i Migranti” (AUDIO) : “Al momento non abbiamo ancora ricevuto comunicazioni ufficiali. L’ultima, da parte dell’Mrcc di Roma, l’abbiamo avuta ieri sera (domenica 10 giugno, ndr)”. A dirlo è Alessandro Porro, soccorritore volontario a bordo della nave Aquarius, che ha tratto in salvo 629 migranti. “Il porto di Valencia è troppo lontano, ci vogliono giorni per raggiungerlo. stasera terminiamo il cibo altamente energetico che ...

Aquarius e Migranti - contro gli opposti qualunquismi : Sulla nave Aquarius ci sono 629 persone: la discussione sul blocco dei porti deciso dal ministro dell’Interno Matteo Salvini non può prescindere dalla concretezza di questo dato. Persone che hanno conosciuto vite terribili e stanno assecondando il più umano degli istinti, quello di perseguire un’esistenza migliore. Anche per rispetto nei loro confronti, noi che possiamo parlare, analizzare, discutere ma non decidere, dobbiamo rifuggire gli ...

Aquarius - Bonino : “Renzi barattò i soccorsi per la flessibilità - Salvini per i voti. La priorità è salvare quei Migranti” : “Renzi ha barattato i soccorsi in cambio della flessibilità sui conti. Salvini per qualche voto in più”. Ha idee molto precise l’ex ministro degli Esteri Emma Bonino sulla vicenda dei migranti a bordo della Aquarius finiti in balia di una contesa diplomatica e geopolitica che chiama in causa Italia, Malta ed Europa. C’è Malta che risponde picche alla richiesta di farsene carico, perché “a gestire l’operazione è Roma”, anche se ...

