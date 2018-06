Microsoft svela quello che c’è da sapere sul Fast Start

Microsoft svela Halo Infinite per Windows 10 e Xbox One : Durante la conferenza E3 di Xbox, Microsoft ha svelato ufficialmente Halo Infinite, un nuovo capitolo della storica serie che sembra includere un open world ad esso associato. Il Colosso di Redmond ha anche realizzato un breve filmato di Halo Infinite e afferma che il nuovo titolo sarà incentrato su Master Chief e continuerà la trama attuale dopo gli eventi di Halo 5. Il teaser include una menzione a Slipspace, il nuovo motore grafico creato da ...

Phil Spencer svela la durata della conferenza E3 2018 di Microsoft : Manca pochissimo all'inizio dell'E3 2018, i protagonisti dell'industria, sviluppatori e publisher, sono ormai pronti all'importante evento di Los Angeles e, ovviamente, anche Microsoft ha già preparato tutto il necessario per tenere la sua attesa conferenza in programma domenica, 10 giugno, alle ore 22 (italiane).La conferenza del colosso di Redmond è di particolare interesse perché Microsoft dovrà, in qualche modo, rispondere alla strategia ...

Windows Core OS : Microsoft ha svelato in parte il software di Surface Andromeda? : Windows Core OS, il nuovo Windows modulare trapelato nella nostra indiscrezione risalente ad ottobre, potrebbe essere stato svelato, almeno in parte, dalla stessa Microsoft. In quell’occasione avevamo affermato che sarebbe stato implementato su tre nuovi diversi dispositivi facenti parte della famiglia Surface: Andromeda, Polaris e Aruba. Uno di questi è stato annunciato proprio nelle ultime ore e, si, stiamo parlando del nuovo Surface Hub ...

Surface Andromeda : Microsoft svela la presenza di sensori [RUMOR] : Nonostante il Surface Andromeda non sia stato ancora presentato ufficialmente, è ormai evidente che avrà una struttura pieghevole con due display uniti da una cerniera e un’eventuale touchbar stile Macbook Pro. Abbiamo visto nel corso degli ultimi mesi come Microsoft abbia risolto completamente alcuni dei più grandi problemi inevitabili su dispositivi dal doppio schermo. Nella fattispecie, con un nuovo brevetto depositato nel 2016 e reso ...

Microsoft Research svela i suoi controller aptici [Video] : Microsoft Research lavora da svariati anni nella ricerca di nuove tecnologie sensoriali da abbinare ai visori di realtà aumentata come HoloLens e realtà virtuale (VR). Il principale obiettivo di questo specifico team è quello di realizzare nuovi controller aptici in grado di offrire un’esperienza tattile nel mondo virtuale dando all’utente l’impressione di toccare, spostare e utilizzare realmente tutti gli oggetti che vede ...