Microsoft presenta più di 50 titoli | 18 esclusive e 15 World Premiers

Mixer : Microsoft presenta MixPlay e novità per il sito web : Mixer, il servizio di game-streaming acquisito da Microsoft e conosciuto precedentemente come Beam, ha appena compiuto il suo primo compleanno e, per festeggiare, non mancheranno nuove funzionalità. Come di evince dal comunicato, dopo aver elogiato Mixer che ha superato i 10 milioni di utenti attivi con le visualizzazioni aumentate di oltre 5 volte dal lancio, l’azienda di Redmond annuncia le due principali novità in arrivo per la ...

Xbox One : Microsoft presenta l’aggiornamento di giugno (versione 1806) : Dopo aver rilasciato pubblicamente l‘aggiornamento di maggio per Xbox One introducendo interessanti novità come il supporto ai 120HZ e l’editor video integrato nel menu guida, ecco che Microsoft annuncia il major update successivo. Con un post pubblicato su Xbox Wire, il blog ufficiale targato Xbox, Brad Rossetti ha svelato il nuovo aggiornamento di giugno che, come dice il nome stesso, dovrebbe arrivare al pubblico, salvo ovviamente ...

Microsoft presenta Xbox Ideas - l’evoluzione dei feedback per console : Microsoft è, generalmente parlando, un’azienda che incentiva molto i suoi utenti a inviare feedback e suggerimenti per migliorare i propri servizi: su Windows 10, ad esempio, abbiamo l’Hub di feedback utilizzato in particolar modo dagli Insider. Per quanto concerne Xbox One, esiste il cosiddetto programma “Xbox feedback” che, a partire da oggi, subirà un’evoluzione trasformandosi in Xbox Ideas. L’intenzione ...

Microsoft presenta il controller Xbox per giocatori con disabilità : Microsoft vara un nuovo controller per la Xbox dedicato ai videogiocatori affetti da disabilità. Si chiama Microsoft Adaptive controller. La casa di Xbox One e Windows 10 lo ha sviluppato internamente ed è un accessorio speciale pensato per permettere a chiunque, a prescindere dal tipo di disabilità, di interagire con i propri giochi preferiti senza doversi confrontare con le difficoltà di joypad compatti e stipati di tastini e levette ...

E3 2018 Microsoft : quali giochi saranno presentati per Xbox One? : Nelle ultime ore siamo stati sommersi da indiscrezioni sul mondo Xbox, con un annuncio di lavoro che sembra suggerire che Microsoft stia già lavorando a un successore di Xbox One. Al di là di questo, sembra che i possessori di Xbox One potranno sfregarsi le mani ancora di più, poiché sono emersi alcuni dettagli sui piani di Microsoft per l'E3 2018. Parlando con Major Nelson, il capo redattore di Xbox Wire, Will Tuttle, ha condiviso alcune ...