Microsoft apre la fiera del videogame a L A | il futuro nell' AI

Xbox : Microsoft apre nuovi team dedicati allo sviluppo di giochi AAA [RUMOR] : Dopo aver ascoltato le critiche mosse dai suoi stessi utenti, è ormai chiaro ed evidente che Microsoft si stia preparando per sviluppare giochi esclusivi di qualità per Xbox e Windows 10. Un recente annuncio di lavoro pubblicato dalla casa di Redmond sul proprio sito ufficiale rappresenterebbe l’ulteriore conferma di quanto detto poco fa. L’annuncio in questione è stato rimosso poco dopo la sua pubblicazione ma, fortunatamente, ...