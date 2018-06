METRO LINEA ROSSA Video | ubriaco attraversa i binari della stazione di Porta Venezia

ROMA - FALSO ALLARME BOMBA SU METRO B A POLICLINICO/ Panico attentato : black out su tutta la linea : METRO ROMA, esplosione sulla linea B: ALLARME BOMBA ma è un guasto: 1.500 passeggeri evacuati, 3 feriti. E' successo questa mattina attorno alle 8 alla stazione POLICLINICO(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 13:07:00 GMT)

Roma - paura sulla METRO B per un guasto alla linea aerea : servizio sospeso : Panico a Roma sulla metro B, dove circa 1500 persone sono state evacuate dalla stazione Policlinico a causa di un falso allarme per esplosione scattato dopo che un treno si è bloccato in galleria. ...

Dopo l'inaugurazione della Linea C a San Giovanni - ora completate la METRO archeologica : Il sindaco Raggi ha avuto la fortuna di inaugurare l'archeo-stazione di San Giovanni della Linea C: un'opera, fondamentale per il potenziamento del sistema dei trasporti romano e, allo stesso tempo, il più importante intervento pubblico per la valorizzazione dell'inestimabile patrimonio contenuto nel sottosuolo della Capitale.Dispiace che l'iniziativa sia avvenuta senza la presenza della Regione e del Ministero dei Trasporti, che hanno ...

Milano - allarme bomba in METRO M1 tra Loreto e Turro/ Zaino sospetto in stazione Pasteur : riapre linea rossa : allarme bomba a Milano in Metro M1 tra Loreto e Turro: Zaino sospetto abbandonato nella stazione di Pasteur, annuncio Atm "tutto risolto, riapre la linea rossa"(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 13:10:00 GMT)

Roma : risolto guasto treno linea A della METROpolitana : Roma: la tratta sta tornando alla normalità Roma – Di seguito quanto fatto sapere da @infoatac. È stato risolto il problema tecnico a un treno della linea A della metropolitana che aveva reso necessario lo stop di un convoglio nella stazione Ottaviano. Il servizio lungo la linea sta tornando gradualmente alla normalità. L'articolo Roma: risolto guasto treno linea A della metropolitana proviene da RomaDailyNews.

METRO C Roma/ A San Giovanni aperta la stazione-museo. Codacons chiede più treni per la Linea C : Roma, apre la stazione San Giovanni della Metro C dopo 7 anni. La sindaca Raggi la inaugura da sola visto che non si sono presentati il presidente della Regione, Zingaretti, e Delrio(Pubblicato il Sat, 12 May 2018 17:04:00 GMT)

METRO LINEA C Roma/ Il 12 apre fermata S. Giovanni - la sindaca Raggi - "Obiettivo è arrivare a Clodio Mazzini" : Metro Roma, la linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della Metropolitana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 18:20:00 GMT)

METRO LINEA C ROMA/ Apre fermata S. Giovanni tra ritardi e costi in aumento : METRO ROMA, la LINEA C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della METROpolitana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 17:04:00 GMT)

METRO Roma - la Linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio/ In ritardo di sette anni… : Metro Roma, la Linea C fermata San Giovanni inaugurata il 12 maggio: in ritardo di sette anni. La prossima settimana, diverrà operativa la tanto attesa stazione della Metropolitana(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 15:19:00 GMT)

METRO B Roma : fumo da treno - linea riaperta dopo due ore/ Ultime notizie Atac - Stefano : “Non è stato guasto” : Roma, altro stop Metro B: Ultime notizie, disagi Atac. linea chiusa tra San Paolo e Castro Pretorio, guasto a Colosseo? Traffico rallentato e "giallo" sui bus sostitutivi di superficie(Pubblicato il Thu, 26 Apr 2018 15:00:00 GMT)