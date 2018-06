Messico | “don Angel conosce la verità sui tre italiani scomparsi La verità è a portata

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 giugno 2018) Inc’è una persona che che sa che fine hanno fatto i tre napoletaniil 31 gennaio scorso dalla zona di Tecalitlan, nello Stato di Jalisco, terra dei narcos. Quest’uomo, che tutti a Jalisco conoscono con il nome di don, secondo la procura messicana ha preso in consegna i cugini Antonio Russo e Vincenzo Cimmino, di 25 e 29 anni, grazie alla collaborazione di alti funzionari corrotti della polizia locale. Ma non è tutto. Secondo le dichiarazioni rese dagli agenti arrestati e poi rinviati a giudizio donsapeva anche dov’era il 60enne Raffaele Russo, padre di Antonio e zio di Vincenzo, scomparso per primo. A rivelare alcune indiscrezioni sullo stato dell’inchiesta è stato Claudio Falleti, legale delle famiglie Russo e Cimmino, che all’Ansa ha raccontato che i nomi delle persone coinvolte nella sparizione dei tree il ruolo di ciascuno di loro sono ...