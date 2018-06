Meghan Markle sull’orlo di una crisi di nervi | è sempre più tesa

KATE MIDDLETON COME LADY DIANA/ È la nuova principessa del popolo? Intanto cresce il feeling con Meghan Markle : KATE MIDDLETON COME LADY DIANA: mamma a tempo pieno con il Principe George e la principessa Charlotte. Giochi, sorrisi e corse nel parco per la Duchessa e i suoi bambini.(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 15:34:00 GMT)

Ecco che lavoro fanno Meghan Markle e Kate Middleton : Che lavoro fanno Meghan Markle e Kate Middleton? Dopo aver sposato rispettivamente Harry e William, le due donne sono entrate ufficialmente nella Royal Family. Fare parte della famiglia reale inglese non vuol dire solo vivere una vita di privilegi, ma anche abbandonare il proprio lavoro e la propria esistenza passata. Lo sa bene Meghan Markle, che quando ha scelto di giurare amore eterno ad Harry, ha anche accettato di smettere di fare ...

Kate Middleton - gara di stile con Meghan Markle : quel dettaglio che colpisce - subito sui social si scatena il dibattito : Tra matrimoni, cerimonie, gravidanze e gossip vari, ecco che la famiglia reale inglese è sempre al centro del dibattito. Stavolta ci ha pensato il Trooping the Colour, la tradizionale parata dei reggimenti del Commonwealth e della British Army, a regalare qualche altro spunto. Con questa manifestazione si festeggia anche il compleanno della regina Elisabetta. Tra le prime foto ad apparire sui social, quelle di Kate Middleton e Meghan ...

Meghan Markle e la Regina Elisabetta : viaggio in treno (senza Harry e Kate) : Meghan Markle viaggia da sola o, per meglio dire, con la Regina Elisabetta, che le ha riservato un grande privilegio, negato persino a Kate Middleton e all’amato nipote Harry. A quanto pare dopo le iniziali remore, l’attrice americana è riuscita a conquistare la Sovrana che, abbandonando ogni indugio, ha accolto a tutti gli effetti Meghan nella Royal Family. Le due donne hanno visitato insieme il Cheshire, dove Elisabetta II era ...

