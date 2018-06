tp24

: Mazara, da oggi la distribuzione del kit per la differenziata per la zona 2 - Tp24it : Mazara, da oggi la distribuzione del kit per la differenziata per la zona 2 - mody24765 : RT @giorgiovascotto: I preti (non i vescovi) delle diocesi di Trapani e di Mazara non nominano mai la mafia. “Il Vangelo di oggi non c’ent… - Flautomagico1 : RT @giorgiovascotto: I preti (non i vescovi) delle diocesi di Trapani e di Mazara non nominano mai la mafia. “Il Vangelo di oggi non c’ent… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Sarà dunque possibile ritirare i mastelli per effettuare la raccoltapresso il Palazzetto dello Sport in via Rosario Ballatore, e non presso l'Autoparco. Saranno allestiti più punti di ...