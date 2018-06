Matteo Salvini pronto a respingere anche Sea Watch 3

Aquarius - Matteo Salvini : 'Vittoria'. Poi rivela la vergogna della Ong : 'Li abbiamo chiamati - ma...' : Prima, il commento su Twitter, tutto con lettere maiuscole: 'VITTORIA!'. Poi, Matteo Salvini , ha parlato in conferenza stampa al termine del consiglio federale della Lega. Fari puntati, ovviamente, ...

Danilo Toninelli - ministro per finta. Porti chiusi - il retroscena : come l'ha umiliato Matteo Salvini : Un ministro per finta. Il grillino Danilo Toninelli sarebbe stato buggerato dal collega degli Interni Matteo Salvini sulla chiusura dei Porti , misura drastica in tema di immigrazione annunciata dal ...

Paolo Magri - immigrati : 'La mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata' : 'La mossa di Matteo Salvini è tatticamente azzeccata'. Paolo Magri, dell'Istituto per gli studi di politica internazionale , Ispi, , ospite a Omnibus, su La7 , elogia la decisione del ministero dell'Interno di chiudere i porti alla nave Aquarius con seicento immigrati a bordo. 'Drammatizza in un ...

Porti chiusi - giallo a Livorno : 'Il grillino Nogarin si ribella a Matteo Salvini' - il ministro Toninelli si ridicolizza in tv : 'Siamo pronti ad aprire il porto di Livorno e accogliere la nave Aquarius con il suo carico di 629 vite umane'. Firmato: Filippo Nogarin , sindaco del Movimento 5 Stelle . Piccolo particolare: è ...

Matteo Salvini vince con il centrodestra unito - Luigi Di Maio ko : Gli italiani confermano: il centrodestra unito sbanca alle comunali. La coalizione dei moderati unita vince in molte città, il Pd

Conte? Un bimbetto inesperto Sto güvern düra minga L'unica speranza è Matteo Salvini : Ci dicono che a capo del governo di coalizione giallo-verde ci sia un certo Giusppe Conte. Saran vere queste voci? Da quel che il binocolo può vedere... si direbbe proprio di no. E infatti all'orizzonte c'è sempre un Matteo Salvini Segui su affaritaliani.it

Comunali. Sbanca Matteo Salvini : prese Treviso - Vicenza e Catania : Il centrodestra c’è e vince da Nord a Sud nelle elezioni comunali che hanno chiamato al voto 7 milioni di

Forza Italia sostiene Matteo Salvini : 'Sì a blocco degli sbarchi - è nel programma del centrodestra' : Forza Italia rompe il silenzio della prima settimana di governo giallo-verde, con una dichiarazione ufficiale a sostegno della decisione di Matteo Salvini di non far attraccare in un porto Italiano la ...

Cecilia Rodriguez immigrata irregolare? Schiaffo a carabinieri e Matteo Salvini : esce dalla caserma e... : Fa festa, Cecilia Rodriguez , alla faccia dei carabinieri e di Matteo Salvini . Dopo essere stata convocata in caserma a Capri per il permesso di soggiorno scaduto, la sorella di Belen Rodriguez ha ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - la guerra sotterranea : il 'colpo di mano' grillino - che poltrone prende : Una guerra nascosta, per le poltrone. Sono ore decisive per la pioggia di nomine di viceministri e sottosegretari del governo, e Luigi Di Maio e Matteo Salvini , alla faccia dell'alleanza, cercheranno ...

Matteo Salvini - il consiglio di Verdini sui migranti : 'L'unica soluzione sono respingimenti e chiusura dei porti' : C'è il ruolo fondamentale dell' immigrazione , per lo più incontrollata, secondo Denis Verdini , se oggi l'Italia si trova ad avere un governo che è il combinato disposto di due forze populiste . Un ...

Matteo Salvini - contro Roberto Fico : il grillino lo sfida sugli immigrati : E' passata appena una settimana da quando il governo è salito a giurare al Quirinale, e già nella maggioranza giallo-verde si aprono crepe profondissime, che fanno pensare a una 'morte prematura' dell'...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - il 'patto di desistenza' per blindare il governo : Diverso invece il caso per quei ministeri affidati a 'tecnici' come Economia , Affari Esteri e Difesa . In quei casi i 'guardiani del contratto' grillini e leghisti saranno chiamati dai leader a ...

Matteo Salvini attacca le Ong : “regolamento non efficace” : L’attuale regolamento che riguarda le Ong operanti nel Mediterraneo “non consente interventi efficaci”. Sono le parole del ministro dell’Interno, Matteo