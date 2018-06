: #Mattarella: #Saragat fu l’uomo che non si stancò, dalla cattedra del #Quirinale, di indicare come, per inverare i… - Quirinale : #Mattarella: #Saragat fu l’uomo che non si stancò, dalla cattedra del #Quirinale, di indicare come, per inverare i… - sebmessina1 : A voi che finora avete considerato come l’anticamera del nuovo fascismo l’elezione diretta del Presidente della Rep… - TgLa7 : #Mattarella cita Saragat, Repubblica abbia volto umano -

"La democrazia non è solo un armonico equilibrio di poteri,ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, non è che la maschera di una nuova tirannide". Cosìcita Saragat nel 30° anniversario della morte. Per Saragat-ricorda-il Capo dello Stato doveva:difendere i valori della società,la pace,la Costituzione, la democrazia.Ma credeva in una "democrazia superiore",capace di coniugare "libertà individuali e interessi collettivi".(Di lunedì 11 giugno 2018)