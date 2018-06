Mattarella ricorda Saragat | Fate che il volto di questa Repubblica sia un volto

blogo

: Il Presidente #Mattarella ricorda lo “spietato traffico di esseri umani che oggi dissemina il Mare Nostrum di spera… - antoniospadaro : Il Presidente #Mattarella ricorda lo “spietato traffico di esseri umani che oggi dissemina il Mare Nostrum di spera… - Quirinale : #Mattarella: Rivolgo un saluto molto cordiale agli Ambasciatori accreditati nel nostro Paese intervenuti a questo c… - oslo54 : RT @SenatoStampa: Presidente #Mattarella ricorda #Saragat: un uomo che ha fatto della fedeltà alla difesa dei principi di libertà, democraz… -

(Di lunedì 11 giugno 2018) Il Presidente dellaSergioha concluso con un sentito intervento la cerimonia in ricordo di Giuseppeche si è tenuta oggi a Palazzo Madama nel giorno del 30esimo anniversario dalla scomparsa del quinto Presidente dellaItaliana.hatoe i suoi principi - "ha fatto della fedeltà alla difesa dei principi di libertà, democrazia, giustizia sociale, la consegna della sua vita" - così come le difficoltà che si è trovato ad affrontare come Capo dello Stato - "fra esse l'avvio di una drammatica spirale stragista che prese il via dall'attentato alla Banca Nazionale dell'Agricoltura, a Piazza Fontana, a Milano, nel dicembre 1969" - ma anche la sua gioventù e l'esilio a Vienna, senza dimenticare i saluti alla figlia Ernestina e ai nipoti del Presidente.Il Presidente della, nelre ciò in cui...