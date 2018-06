Mattarella ' La Repubblica abbia un volto umano Le frontiere Segni convenzionali'

Mattarella : lezione Saragat - Repubblica con volto umano - frontiere non diaframmi : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – La Repubblica deve avere un volto umano, senza il quale la democrazia “non è che la maschera di una nuova tirannide”. Un mese fa, commemorando Luigi Einaudi, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aveva insistito sul ruolo non meramente notarile del Capo dello Stato. Oggi, ricordando al Senato un altro dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, nel trentennale della morte, inserisce nel ...

Mattarella : lezione Saragat - Repubblica con volto umano - frontiere non diaframmi (2) : (AdnKronos) – Frasi che in qualche modo rimandano ad altre affermazioni di Saragat, che Mattarella cita alla fine del suo discorso, quando ricorda l’incontro dell’allora Capo dello Stato, nel febbraio del 1967, con l’Associazione dei giuliani e dalmati. ‘E’ necessario -disse in quell’occasione- che esista in noi -affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell’avvenire- la ...

Mattarella : lezione Saragat - Repubblica con volto umano - frontiere non diaframmi (3) : (AdnKronos) – ‘Noi siamo -sono le parole pronunciate da Saragat a Torino- nel Paese di Luigi Einaudi il quale ci ha insegnato che non si può mutare il metro monetario, se non si vuole ingannare il risparmiatore, se non si vuole danneggiare il produttore. Io credo che la lezione di Einaudi non sarà dimenticata. Questo metro monetario sarà difeso, questo metro monetario, nella sua integrità, costituirà la premessa per una sicura ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano (2) : (AdnKronos) – “Accanto a una forte aspirazione all’unità delle forze dedite alla causa dei lavoratori, il leader torinese -ha ricordato ancora Mattarella- maturerà la convinzione che democrazia e progresso sociale sono inscindibili, così come inscindibili sono, entrambi, dalle libertà”. Il Capo dello Stato, ha quindi citato brani tratti da ‘l’Humanisme marxiste’, dove Saragat ricorda che ‘la ...

Mattarella : Repubblica abbia volto umano : 18.41 "La democrazia non è solo un armonico equilibrio di poteri,ma è soprattutto un problema di rapporti fra uomo e uomo. Dove questi rapporti sono umani, la democrazia esiste; dove sono inumani, non è che la maschera di una nuova tirannide". Così Mattarella cita Saragat nel 30° anniversario della morte. Per Saragat-ricorda-il Capo dello Stato doveva:difendere i valori della società,la pace,la Costituzione, la democrazia.Ma credeva in una ...

Mattarella : la Repubblica abbia un volto umano : 'La democrazia politica - scriveva Saragat - presuppone una comunità morale tra coloro che la compongono. Sullo sfondo della lotta di classe e della schermaglia dei partiti deve esistere qualche ...

Mattarella cita Saragat : “Repubblica abbia volto umano. Democrazia è rispetto delle minoranze” : Rapporto tra maggioranza e opposizione, politica monetaria, Europa, senso della Democrazia e relativi obiettivi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le parole di Giuseppe Saragat nel trentennale della morte: citazioni che almeno in parte sembrano un riferimento alla attuale situazione del Paese. A cominciare dal ‘volto umano’ che deve avere la Democrazia: “Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – La Repubblica deve avere un volto umano e una democrazia esiste solo dove i rapporti sono umani, altrimenti non è che la maschera di una nuova tirannide. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando uno dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, ricordato al Senato nel trentesimo anniversario della morte. “Saragat -ha sottolineato il Capo dello Stato- fu un tenace assertore del ...

