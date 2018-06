Mattarella cita Saragat : “Repubblica abbia volto umano. Democrazia è rispetto delle minoranze” : Rapporto tra maggioranza e opposizione, politica monetaria, Europa, senso della Democrazia e relativi obiettivi. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricordato le parole di Giuseppe Saragat nel trentennale della morte: citazioni che almeno in parte sembrano un riferimento alla attuale situazione del Paese. A cominciare dal ‘volto umano’ che deve avere la Democrazia: “Voi, eletti dal popolo, riuniti in questa ...

Mattarella : la Repubblica abbia un volto umano : 'La democrazia politica - scriveva Saragat - presuppone una comunità morale tra coloro che la compongono. Sullo sfondo della lotta di classe e della schermaglia dei partiti deve esistere qualche ...

Mattarella : 'La nostra Repubblica abbia un volto umano' : 'La democrazia politica - scriveva Saragat - presuppone una comunità morale tra coloro che la compongono. Sullo sfondo della lotta di classe e della schermaglia dei partiti deve esistere qualche ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – La Repubblica deve avere un volto umano e una democrazia esiste solo dove i rapporti sono umani, altrimenti non è che la maschera di una nuova tirannide. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando uno dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, ricordato al Senato nel trentesimo anniversario della morte. “Saragat -ha sottolineato il Capo dello Stato- fu un tenace assertore del ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – La Repubblica deve avere un volto umano e una democrazia esiste solo dove i rapporti sono umani, altrimenti non è che la maschera di una nuova tirannide. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando uno dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, ricordato al Senato nel trentesimo anniversario della morte. “Saragat -ha sottolineato il Capo dello Stato- fu un tenace assertore del ...

Piersanti Mattarella/ Chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, chi era il fratello del Presidente della Repubblica ucciso a Palermo nel 1980: dalla pista neofascista a quella della mafia siciliana. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 14:04:00 GMT)

Chi era Piersanti Mattarella - fratello dell'attuale presidente della Repubblica - ucciso a Palermo nel 1980 : Piersanti Mattarella, fratello del Capo dello Stato Sergio Mattarella, era presidente della Regione Sicilia quando fu assassinato nel giorno dell'Epifania del 1980, a Palermo, da sicari rimasti senza ...

Chi era Piersanti Mattarella - il fratello del Presidente della Repubblica che fu ucciso dalla mafia : Da consigliere regionale , denunciò le pratiche clientelari di consiglieri e assessori, che non avevano una linea politica coerente ma si preoccupavano soprattutto di accontentare chi abitava nei ...

Festa della Repubblica - 2 giugno/ Diretta video Rai - le Frecce Tricolori. Mattarella parla di Europa : Festa della Repubblica, 2 giugno: parata e programma celebrazioni, le origini e la storia. Quella di domani sarà una cerimonia particolare perché oggi c'è il giuramento del governo Conte(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 15:57:00 GMT)

Mattarella alla Festa della Repubblica : "Libertà - giustizia - uguaglianza e rispetto di tutti. La folla applaude : ... lavoro per chi ce l'ha ma senza dignità, lavoro per gli imprenditori che fanno girare l'economia e pensioni per chi ha lavorato una vita". Giuseppe Conte, da parte sua, parla di nuovo, durante la ...

Festa della Repubblica - Mattarella depone la corona d'alloro davanti al milite ignoto : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, accompagnato dalle massime autorità dello Stato, ha deposto la corona d'alloro davanti alla tomba del milite ignoto, rimanendo alcuni istanti in ...

Mattarella alla Festa della Repubblica : Libertà - giustizia - uguaglianza e rispetto di tutti. La folla applaude : ... lavoro per chi ce l'ha ma senza dignità, lavoro per gli imprenditori che fanno girare l'economia e pensioni per chi ha lavorato una vita". Giuseppe Conte, da parte sua, parla di nuovo, durante la ...

2 giugno - Mattarella : valori della Repubblica pilastro per Europa : Roma, 2 giu. , askanews, 'Celebriamo oggi il 72° anniversario della nascita della Repubblica. Da quel 2 giugno 1946, in cui si espressero i cittadini italiani, abbiamo vissuto anni intensi verso una ...

2 giugno - Mattarella : valori della Repubblica pilastro per Europa : La preziosa opera che svolgono al fianco dei cittadini in Patria, e in tante travagliate regioni del mondo a sostegno della stabilità e per l'assistenza alle popolazioni gravate dai conflitti, è la ...