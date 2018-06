Mattarella | il ricordo di Saragat | da Capo Stato serenità ed equilibrio

Conte - Scanzi : “La gaffe su Mattarella ? La mancanza di memoria storica è trasversale - ricordo Berlusconi e Renzi” : Il giornalista Andrea Scanzi a L’aria che tira (La7) commenta il discorso per la fiducia di Giuseppe Conte alla Camera, ricordato per la ‘dimenticanza’ relativa al nome di Piersanti Mattarella L'articolo Conte , Scanzi : “La gaffe su Mattarella? La mancanza di memoria storica è trasversale , ricordo Berlusconi e Renzi” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Mafia : Mattarella - ricordo Falcone e Borsellino motivo di impegno per tutti : Civitavecchia (Rm), 22 mag. (AdnKronos) – L’uccisione di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Paolo Borsellino e delle donne e degli uomini delle loro scorte rappresentò “una stagione tragica per il nostro Paese, da non dimenticare per farne un motivo continuo di impegno per tutti, per l’intera comunità nazionale”. Lo ha sottolineato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Civitavecchia ...