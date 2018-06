Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano (2) : (AdnKronos) – “Accanto a una forte aspirazione all’unità delle forze dedite alla causa dei lavoratori, il leader torinese -ha ricordato ancora Mattarella- maturerà la convinzione che democrazia e progresso sociale sono inscindibili, così come inscindibili sono, entrambi, dalle libertà”. Il Capo dello Stato, ha quindi citato brani tratti da ‘l’Humanisme marxiste’, dove Saragat ricorda che ‘la ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - frontiere segni convenzionali non diaframmi : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – Giuseppe Saragat, “nel febbraio del 1967, Presidente della Repubblica, ricevendo i rappresentanti dell’Associazione dei giuliani e dalmati, così si espresse. ‘E’ necessario che esista in noi -affinché noi possiamo trarne alimento di speranza nella costruzione dell’avvenire’ la ferma fede che un giorno, quando l’Europa si farà e i popoli si riconosceranno nella pace e ...

Mattarella : il ricordo di Saragat - da Capo Stato serenità ed equilibrio : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “‘Il problema del Capo dello Stato è un altro: il vero problema è di garantire una atmosfera di serenità, di equilibrio politico, di democrazia, che permetta al Paese di andare avanti. Questo il compito di un Capo di Stato in una democrazia e in paese libero'”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando Giuseppe Saragat, ricordato oggi al Senato nel trentesimo ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - democrazia non solo governo maggioranza : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – “‘La terza funzione del Capo dello Stato è ‘per il presidente Saragat’ quella di difendere validamente la Costituzione e la democrazia. La democrazia ‘ammonisce’ non è soltanto il governo della maggioranza ma anche il rispetto profondo per le minoranze. Il Capo dello Stato deve tutelare il diritto della maggioranza a governare il Paese e il diritto della minoranza di ...

Mattarella : Capo Stato ricorda Saragat - Repubblica abbia volto umano : Roma, 11 giu. (AdnKronos) – La Repubblica deve avere un volto umano e una democrazia esiste solo dove i rapporti sono umani, altrimenti non è che la maschera di una nuova tirannide. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, citando uno dei suoi predecessori, Giuseppe Saragat, ricordato al Senato nel trentesimo anniversario della morte. “Saragat -ha sottolineato il Capo dello Stato- fu un tenace assertore del ...

Governo - il primo “faccia a faccia” Savona-Mattarella. Il Capo dello Stato dopo il giuramento : “Auguri” : Paolo Savona giura al Colle nelle mani del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. L’economista euroscettico, spoStato dall’Economia agli Affari europei dopo un lungo braccio di ferro tra M5S-Lega e Quirinale, legge la formula di rito che ufficializza il suo ingresso nel Governo giallo-verde. dopo averla pronunciata, Savona stringe la mano a Mattarella che gli fa gli auguri di buon lavoro. L'articolo Governo, il primo “faccia a ...

Di Maio ha chiesto scusa a Mattarella/ Impeachment - capo M5s imbarazzato : ha ammesso di aver esagerato : Di Maio ha chiesto scusa a Mattarella per il caso Impeachment. Il capo politico del M5s imbarazzato: ha ammesso di aver esagerato. Le ultime notizie sull'incontro(Pubblicato il Thu, 31 May 2018 18:57:00 GMT)

Chi era Piersanti Mattarella - il fratello del capo dello Stato : (Foto: wikimafia.it) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sta ricevendo insulti e minacce di ogni sorta, dopo avere deciso di depennare dall’elenco dei possibili ministri il nome di Paolo Savona e dopo avere assegnato a Carlo Cottarelli il compito di provare a dare forma a un governo di transizione. Le forze politiche avverse alla decisione gridano al colpo di Stato e annunciano battaglia, fino a ricorrere all’impeachment. Sui social ...

Governo - tutti i no dei Presidenti : da Cossiga a Mattarella - quando il Capo dello Stato respinge un ministro : Quello di Sergio Mattarella non è Stato il primo caso in cui un Presidente della Repubblica ha posto il veto sulla nomina di un ministro presentato dal Presidente del Consiglio. Da Francesco Cossiga Cossiga a Giorgio Napolitano, passando per Oscar Luigi Scalfaro e Carlo Azeglio Ciampi. Ecco tutti i no dei Presidenti. L'articolo Governo, tutti i no dei Presidenti: da Cossiga a Mattarella, quando il Capo dello Stato respinge un ministro proviene ...

Governo - Conte rinuncia. Mattarella e il no a Savona : 'In gioco l'Italia nell'euro'. Capo dello Stato chiama Cottarelli : Gli ultimi articoli di Dal Mondo Governo: Salvini, non tratto più. Di Maio, o si chiude in 24 ore o basta Aborto libero, trionfo dei 'sì' in Irlanda Treno urta camion, due morti e 18 feriti Scrittori:...

Mattarella e il no a Savona : "In gioco l'Italia nell'euro". Il Capo dello Stato convoca Cottarelli al Quirinale : La decisione di non accettare Savona La decisione di non accettare il ministro dell'Economia "non l'ho presa a cuor leggero", ha spiegato Mattarella parlando al Quirinale, ora da alcune forze ...

L’istantanea di Antonello Caporale – Mattarella in un imbuto (e noi con lui) : L’energia distruttiva di un conflitto quando divampa è senza limiti. In due ore il presidente della Repubblica, venerato e mite garante della democrazia rappresentativa, si trasfigura in attentatore della Costituzione. E chi domattina avrebbe dovuto essere il ministro dell’Interno, garante dell’ordine pubblico, ministro della polizia per intenderci, è in piazza a chiamare il popolo all’assalto del Palazzo. Che Matteo Salvini fosse sospettato di ...

Conte è al Colle per incontrare Mattarella - M5S : “Il capo dello Stato ha posto il veto su Savona” : «Mattarella ha posto il veto su Savona». Fonti del M5S lo rendono noto nel momento in cui, alle 19, Giuseppe Conte arriva al Colle per incontrare il capo dello Stato. Due lunghi colloqui al Quirinale per i leader di M5S e Lega, Luigi Di Maio e Matteo Salvini, hanno preceduto l’arrivo del premier incaricato. Hanno visto il presidente Sergio Matt...